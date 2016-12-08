Osmanlıspor tarih yazdı

Spor Toto Süper Lig'e döndüğü ilk senesinde büyük bir başarı elde ederek 5. sırada yer alan ve tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, L Grubu'nu lider tamamlayıp, son 32 takım arasına kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Başkent ekibi, L grubundaki son maçında İsviçre'nin Zürih takımını 2-0 mağlup ederek, 10 puanla ilk sırada adını bir üst tura yazdırdı.

Osmanlıspor'a turu getiren gollerde Delarge ve Erdal Kılıçaslan'ın isimleri yer aldı.

Osmanlıspor, son 32 turuna kalarak, Türkiye'de şampiyonluk yaşamayan ekipler arasında Avrupa kupasında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olmayı başardı.

Elemelerdeki başarı, gruplarda devam etti

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları için sezona 20 Haziran'da start veren Osmanlıspor, sırasıyla Moldova, Estonya ve Danimarka temsilcileri ile karşılaşırken, yenilgi yüzü görmeden gruplara geldi.

İkinci ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile eşleşen Osmanlıspor, rakibini 2-2 ve 5-0'lık sonuçlar saf dışı bırakırken, 3. ön eleme turunda Estonya'nın Nomme Kalju takımı ile eşleşti. Eston ekibine sahasında 1-0, deplasmanda da 2-0 üstünlük sağlayan Osmanlıspor, adını play-off turuna yazdırdı.

Play-off turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını deplasmanda 1-0, sahasında 2-0'lık sonuçlarla kupadan eleyen başkent temsilcisi, gruplarda oynama hakkını elde etti.

Grup müsabakaları

Osmanlıspor, kura çekimi grubunda İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımları ile eşleşti.

Başkent ekibi, grubundaki ilk müsabakada sahasında Steaua Bükreş'i 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. İkinci maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Zürih'i 2-1 yenilen Osmanlıspor, kupadaki ilk yenilgisini aldı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay da takımı ile birlikte Avrupa kupalarındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Sahasında gruptaki üçüncü maçında Villarreal ile karşılaşan mor-sarılılar, 2-0 öne geçmesine karşın 10 kişi kaldığı müsabakayı 2-2 berabere bitirdi. Dördüncü hafta karşılaşmasında Villarreal'e konuk olan Osmanlıspor, güçlü rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak, önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu maçından ardından Romanya'da Steaua Bükreş ile karşılaşan Türk ekibi, 1-0 öne geçmesine karşın gruptaki ikinci yenilgisini 2-1'lik skorla Rumen takımından aldı. Son müsabakasında Zürih'e Ankara'da 2-0 üstünlük sağlayan Osmanlıspor, 10 puanla grup lideri olarak bir üst tura çıkmayı başardı.