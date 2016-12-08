Osmanlı tarih yazacak
Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa’da grubunda lider Osmanlı, bugün Zürih’e yenilmezse turlayacak, mağlubiyette kulaklar diğer maçta beraberliğe kilitlenecek. İddiasız Konya ise Gent’i ağırlayacak.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor bugün gruplarında son maçlarına çıkacak. Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde grubunda lider olan Başkent temsilcisi, 19.00'da Osmanlı Stadı'nda karşılaşacağı Zürih'e kaybetmezse 2. tura yükselecek. Kazanırsa lider olarak tur atacak. Beraberlikte ise liderlik Villarreal-Steaua Bükreş maçının sonucuna göre netleşecek.
İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜNÜZ
Mor-sarılılar Zürih'e yenilirse de 2. Tur iddiası var. Villarreal-S.Bükreş maçı eşitlikle tamamlanırsa temsilcimiz, iki takıma karşı da ikili averajda üstün olduğu için alacağı her türlü sonuçta tarih yazacak. Diğer temsilcimiz Atiker Konya da prestij maçında ilk galibiyetini almak için 19.00'da Gent'i konuk edecek.
İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜNÜZ
Mor-sarılılar Zürih'e yenilirse de 2. Tur iddiası var. Villarreal-S.Bükreş maçı eşitlikle tamamlanırsa temsilcimiz, iki takıma karşı da ikili averajda üstün olduğu için alacağı her türlü sonuçta tarih yazacak. Diğer temsilcimiz Atiker Konya da prestij maçında ilk galibiyetini almak için 19.00'da Gent'i konuk edecek.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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