Moussa Sow'a ilginç soru
Feyenoord karşısında kaydettiği röveşata golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Moussa Sow, zor bir karşılaşmadan galip ayrıldıklarına vurgu yaptı ve önemli olanın turu geçmek olduğunu ifade etti.
Yenilmezlik serisiyle ilgili de konuşan Sow, "Aslında bu seriyi yakalamadan önce takımda konsantrasyon eksikliği görülebilirdi. Hocamız da bunu sıklıkla tekrar ediyordu. Sürekli bunun öneminden bahsediyor bize. Şu an ne istediğini bilen bir takımız. Her maça 3 puan düşüncesiyle, kafamızda bir hedefle çıkıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını bir kenara bırakırsak her maçımızı kazanarak yolumuza devam ettik. O maçı da kaybetmedik. Yani yenilmezlik serimiz sürüyor. Bu akşam da galibiyetle ayrıldık. Şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var. İyi hazırlanacağız o maça da. Şu anda iyi durumda olan bir rakip. İyi oynayan bir rakiple karşılaşacağız. Orada da isteğimiz 3 puanla dönmek" ifadelerine değindi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:03
- Kanarya çok farklı!
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER AVRUPA DEDİNMİ AKLA İLK FENERBAHÇE GELİR HER YERDE EZİYORUZ RAKİPLERİ...? FENERBAHÇENİN ÜNÜ DÜNAYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTI...
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 39
Yorum
he he 2 sezon üst üste hangi takima hic penalti verilmedi...hakemlerin kimi korudugu belli...
- Destek kampanyası başlatıldı
Toplam 11
Yorum
BOLULU YARENNN ZAMANINDA SAIBELI MACTAN SONRA SUPER LIGE CIKTILAR BOLUSPOR CIKAMAMISTI YUKARDA ALLAH VARRRRRRR ALLAH HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDADIR UNUTMAYALIM
Moussa Sow'a ilginç soru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.