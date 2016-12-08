Moussa Sow ile ters röportaj yaptılar
UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek 13 puanla adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe'de maç sonrası Sow çılgınlığı yaşandı. Fenerbahçe TV Sow ile maçın ardından ters röportaj yaptı.
Bu sezon attığı röveşata golleriyle dikkat çeken Sow Feyenoord zaferini getiren golü de bu şekilde atınca sarı lacivertli kulüpten ilginç bir hareket daha geldi. Daha önce Fenerium mağazalarında Sow'un ters formasını çıkaran Fenerbahçe, Feyenoord maçının ardından Sow ile 'ters röportaj' yaptı.
Hollanda'da maçın ardından Sow ile röportaj yapan Fenerbahçe TV bir ilki gerçekleştirerek Senegalli golcünün röveşata golüne atıfta bulunarak ters yayın yaptı.
Fenerbahçe TV, canlı yayında kamerayı ters çevirerek Sow'un açıklamalarını bu şekilde yayınladı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:51
- Kanarya çok farklı!
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER AVRUPA DEDİNMİ AKLA İLK FENERBAHÇE GELİR HER YERDE EZİYORUZ RAKİPLERİ...? FENERBAHÇENİN ÜNÜ DÜNAYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTI...
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 39
Yorum
he he 2 sezon üst üste hangi takima hic penalti verilmedi...hakemlerin kimi korudugu belli...
- Destek kampanyası başlatıldı
Toplam 11
Yorum
BOLULU YARENNN ZAMANINDA SAIBELI MACTAN SONRA SUPER LIGE CIKTILAR BOLUSPOR CIKAMAMISTI YUKARDA ALLAH VARRRRRRR ALLAH HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDADIR UNUTMAYALIM
Moussa Sow ile ters röportaj yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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