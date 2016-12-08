Melih Gökçek'in büyük gururu
Osmanlıspor Onursal Başkanı Melih Gökçek, “Her zaman Ankara’da bir takım olmalı ve bir şampiyon çıkarmalıyız dedim. Henüz şampiyon çıkaramadık ama tarihimizde ilk defa gruptan çıkma başarısı gösterdik” dedi.
Ocak ayında yapılacak olan transferlerle birlikte takımın daha iyi olacağını ümit ettiğini dile getiren Gökçek, "Sürpriz transferler var ve arkadaşlarımız bunları biliyor. Osmanlıspor çok daha iyi bir takım haline gelecektir. Bir Ankaralı olarak, Osmanlıspor'dan gurur duyuyorum'' şeklinde konuştu.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 8
Yorum
vedaku Monaco gruplardan çıkmışsa bunun başlangıcı FB'ye verilmeyen 2 penaltıydı. Alıştık böyle penaltılara, ama hakem penaltı dışında iyi bir maç yönetti.
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 38
Yorum
iso bi bjk li olarak fb yi tebrik ederim başarılar
- Kaptan ''TL'' dedi
Toplam 15
Yorum
........ MUSTAFA : AYNI ŞEYLERİ KONUŞMUYORUZ. BİZİM İÇİN YANİ TÜRKİYE İÇİN DOLARLARI BOZDURMASI TABİ Kİ ÇOK KIYMETLİ VEDE ÖNEMLİ. BUNA YÜREKTEN KATILIRIM. BİZ SELÇUĞUN KÖTÜ OLUŞUNDAN BAHSEDİYORUZ. FORMSUZ OLUŞUNDAN BAHSEDİYORUZ. SEN BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSEDİYORSUN. MAHO AL SANA DAHA ÇOK YAKIŞIYOR.
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