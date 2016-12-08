 Konyaspor'a son saniye şoku! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Konyaspor'a son saniye şoku!

    Konyaspor'a son saniye şoku!

    H Grubu 6. hafta mücadelesinde , Belçika temsilcisi 'i konuk etti. Gruptan çıkma iddiası kalmayan temsilcimiz prestij maçında Gent'e 90+4'te Kalifa Coulibaly'nin attığı golle mağlup oldu.

    90+4'TE GELEN GOL
    Orta alan sol kanattan Stefan Mitrovic'in attığı uzun pası ceza sahası yayı içinde kontrol eden Kalifa Coulibaly topu göğüsü ile yumuşatıp sol ayağı ile yerden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 90+4'de Kalifa Coulibaly'nin golü ile 1-0 öne geçti.

    Bu sonuçla 1 puanda kalan Konyaspor grubu son sırada bitirdi. Gent ise puanını 8'e yükseltti ve 2 sıraya yerleşerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

    Grubun diğer mücadelesinde Shakhtar Donetsk, Braga'yı Sergey Krivtsov(2) ve Taison(2)'un golleriyle 4-2 mağlup etti ve 6'da 6 yaparak grubu lider tamamladı. Braga'nın golleri Nikola Stojiljkovic ve Nikola Vukcevic'den geldi. Portekiz temsilcisi Gent'in kazanmasıyla 6 puanda kalarak 3. sıraya geriledi ve Avrupa'ya veda etti.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:58
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