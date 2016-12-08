 Konyaspor - Gent | Canlı Anlatım – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Konyaspor - | Canlı Anlatım

    Konyaspor - Gent | Canlı Anlatım

    , H Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Belçika'nın takımıyla karşılaşıyor. Maç saat 19.00'da başladı.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetiyor.

    'nde iddiası kalmayan , karşısında prestij mücadelesi veriyor. Kocaman ve öğrencileri, Belçika ekibi karşısında Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanı almaya çalışıyor.

    Belçika ekibi ise bir üst tura çıkmak için Konyaspor karşısında kazanıp grubun diğer maçında, Portekiz takımı Braga'nın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk önünde puan kaybetmesini bekleyecek.

    İŞTE İLK 11'LER

    Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Vokovic, Douglas, Volkan Fındıklı, Ömer Ali, Mbamba, Jonsson, Meha, Hora

    Gent: Rinne, Matton, Neto, Mitrovic, Saief, Bruggen, Nielsen, Perbet, Foket, Gershon, Milicevic

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:58
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