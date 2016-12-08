Konyaspor - Gent | Canlı Anlatım
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Belçika'nın Gent takımıyla karşılaşıyor. Maç saat 19.00'da başladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan Atiker Konyaspor, Gent karşısında prestij mücadelesi veriyor. Kocaman ve öğrencileri, Belçika ekibi karşısında Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanı almaya çalışıyor.
Belçika ekibi ise bir üst tura çıkmak için Konyaspor karşısında kazanıp grubun diğer maçında, Portekiz takımı Braga'nın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk önünde puan kaybetmesini bekleyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Vokovic, Douglas, Volkan Fındıklı, Ömer Ali, Mbamba, Jonsson, Meha, Hora
Gent: Rinne, Matton, Neto, Mitrovic, Saief, Bruggen, Nielsen, Perbet, Foket, Gershon, Milicevic
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:58
- Aziz Yıldırım'a iyi haber!
Toplam 2
Yorum
OlmasadaOlur Şimdi TFF Beşiktaş'ımı destekliyor Fenerbahçeyimi? Adam tehtit ve hakaret ediyor herkezin gözü önünde birde afferim dercesine ceza yok!
- Kiev'de harap oldular
Toplam 2
Yorum
hattrick Hadi ordan Alman ligindede saysan adam gibi 4 takım sayarsın çokca , diğerleri hikaye sen almanyada yaşamaya devam et
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 17
Yorum
Prof..Dr. Aziz DİKER Tansiyonu düşen,şekeri yükselen, prostatı büyüyen,kalp ritmi bozulan her fani ;bunların "AZİZ YILDIRIM' ın bir oyunu" olarak topluma haykırmasına bir türlü anlam veremiyorum.. İyi ki ülkede bir Aziz YILDIRIM var..Ya olmasaydı ne olacaktı bu mızmızların hali ?
Konyaspor - Gent | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.