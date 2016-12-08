Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Avrupa Kupası maçlarında UEFA hakemlerinin temsilcilerimiz aleyhindeki hatalarına bir yenisi Rotterdam'da eklendi. Fenerbahçe'nin tur için Feyenoord'la karşılaştığı maçta İspanyol hakem Fenerbahçe'nin bir penaltısını vermedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki Feyenoord karşılaşmasına hızlı başladı.
De Kuip Stadı'ndaki maçın 11. dakikasında, Eric Botteghin'in ceza sahasında Jeremain Lens'i biçtiği pozisyonda maçın İspanyol hakemi devam dedi!
Jan-Arie Der Heijden'den kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Lens, rakibini ekarte ettikten sonra Botteghin kayarak Fenerbahçeli oyuncuyu indirdi. Boşta kalan top Moussa Sow'un önüne yuvarlanırken maçın İspanyol hakemi Borbalan pozisyonun devamını bekledi. Ardından Sow'un aşırtma vuruşu kalecide kaldı ve Fenerbahçe'nin gol şansı kayboldu.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:40
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