Feyenoord - Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında bugün konuk olacağı Hollanda ekibi Feyenoord karşısında istediği sonucu alarak, adını üst tura yazdırmak istiyor.
Grupta 10 puanla son haftaya lider giren ve rakibinin 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe, ilk maçı 1-0 kazandığı için Feyenoord'a tek farkla kaybetse bile tur atlayacak. Sarı-lacivertliler, Hollanda'da iki farklı yenilmesi durumunda ise grubun diğer maçında İngiliz temsilcisi Manchester United'ın, Ukrayna deplasmanında Zorya'ya kaybetmesini bekleyecek.
Manchester United iddiası kalmayan Zorya'ya yenilmezse 2. tura çıkacak. Bu sonuçta Feyenoord'un tur atlaması için Fenerbahçe'yi 2 farklı yenmesi gerekecek. İngiliz temsilcisinin Ukrayna deplasmanında kaybetmesi durumunda ise Feyenoord'a tek farklı galibiyet bile yeterli olacak. Bu durumda Fenerbahçe grup lideri, Feyenoord ise ikinci olarak üst tura çıkan ekipler olacak.
Feyenoord Stadı'nda TSİ 21.00'de oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan David Fernandez Borbalan yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Feyenoord
Hakemler: David Fernandez Borbalan, Raul Cabanero, Roberto Alonso (İspanya)
Feyenoord: Jones, Karsdorp, Van der Heijden, Kuyt, El Ahmadi, Jorgensen, Vilhena, Elia, Nelom, Toornstra, Botteghin
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper Potuk, Sow, Van Persie.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:35
- Barcelona, Van der Wiel'i istiyor
Toplam 13
Yorum
mustafa barcelona van der wieli anca malzemeci diye alır
- UEFA'dan Dinamo Kiev-Beşiktaş maçına soruşturma
Toplam 12
Yorum
Zapata UEFA kendini sorustursun yada bu hakem bozuntusu yamugun hakemlik lisansini iptal etsin.
- Rebrov: "Kiev'de olanlara çok üzüldüm"
Toplam 1
Yorum
izmirli izleme komitesi fener bahçe feyenoord maçını izleyin kanat oyuncusu elia ya bakın duman etti ilgilensenize 3.5 bonservisi var yollayın mustafayı arası alın onu
Feyenoord - Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.