Feyenoord - Fenerbahçe

Grupta 10 puanla son haftaya lider giren ve rakibinin 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe, ilk maçı 1-0 kazandığı için Feyenoord'a tek farkla kaybetse bile tur atlayacak. Sarı-lacivertliler, Hollanda'da iki farklı yenilmesi durumunda ise grubun diğer maçında İngiliz temsilcisi Manchester United'ın, Ukrayna deplasmanında Zorya'ya kaybetmesini bekleyecek.

Manchester United iddiası kalmayan Zorya'ya yenilmezse 2. tura çıkacak. Bu sonuçta Feyenoord'un tur atlaması için Fenerbahçe'yi 2 farklı yenmesi gerekecek. İngiliz temsilcisinin Ukrayna deplasmanında kaybetmesi durumunda ise Feyenoord'a tek farklı galibiyet bile yeterli olacak. Bu durumda Fenerbahçe grup lideri, Feyenoord ise ikinci olarak üst tura çıkan ekipler olacak.

Feyenoord Stadı'nda TSİ 21.00'de oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan David Fernandez Borbalan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Feyenoord

Hakemler: David Fernandez Borbalan, Raul Cabanero, Roberto Alonso (İspanya)

Feyenoord: Jones, Karsdorp, Van der Heijden, Kuyt, El Ahmadi, Jorgensen, Vilhena, Elia, Nelom, Toornstra, Botteghin

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper Potuk, Sow, Van Persie.



