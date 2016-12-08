"F.Bahçe'ye karşı oynadığımızı unutmayın"
Feyenoord Teknik Direktörü Van Bronckhorst: "Defansta çok büyük hatalar yaptık. Çıkarken top kaptırdık ve bu da bize pahalıya mal oldu"
Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elendikleri maçtaki savunma hatalarına dikkati çekti.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, maça iyi başlayamadıklarını belirtirken, çok fazla savunma hatası yapmalarından yakındı.
Hollandalı teknik adam, "Biraz tedirgindik. Defansta çok büyük hatalar yaptık. Çıkarken top kaptırdık ve bu da bize pahalıya mal oldu. İkinci yarıya iyi başladık. Neredeyse golü buluyorduk. Şans bizden yana değildi. Takım olarak bugün iyi değildik ama Fenerbahçe'yle oynadığımızı da göz önünde bulunduralım. Kalitemiz iyi değildi ve mağlup olduk." ifadelerini kullandı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:10
- Kanarya çok farklı!
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER AVRUPA DEDİNMİ AKLA İLK FENERBAHÇE GELİR HER YERDE EZİYORUZ RAKİPLERİ...? FENERBAHÇENİN ÜNÜ DÜNAYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTI...
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 39
Yorum
he he 2 sezon üst üste hangi takima hic penalti verilmedi...hakemlerin kimi korudugu belli...
- Destek kampanyası başlatıldı
Toplam 11
Yorum
BOLULU YARENNN ZAMANINDA SAIBELI MACTAN SONRA SUPER LIGE CIKTILAR BOLUSPOR CIKAMAMISTI YUKARDA ALLAH VARRRRRRR ALLAH HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDADIR UNUTMAYALIM
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