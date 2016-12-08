 "F.Bahçe'ye karşı oynadığımızı unutmayın" – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    "F.Bahçe'ye karşı oynadığımızı unutmayın"

    "F.Bahçe'ye karşı oynadığımızı unutmayın"

    Feyenoord Teknik Direktörü : "Defansta çok büyük hatalar yaptık. Çıkarken top kaptırdık ve bu da bize pahalıya mal oldu"

    Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni , UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elendikleri maçtaki savunma hatalarına dikkati çekti.

    Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, maça iyi başlayamadıklarını belirtirken, çok fazla savunma hatası yapmalarından yakındı.

    Hollandalı teknik adam, "Biraz tedirgindik. Defansta çok büyük hatalar yaptık. Çıkarken top kaptırdık ve bu da bize pahalıya mal oldu. İkinci yarıya iyi başladık. Neredeyse golü buluyorduk. Şans bizden yana değildi. Takım olarak bugün iyi değildik ama Fenerbahçe'yle oynadığımızı da göz önünde bulunduralım. Kalitemiz iyi değildi ve mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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