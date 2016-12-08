 Cezalı duruma düştü – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Cezalı duruma düştü

    Cezalı duruma düştü

    Feyenoord karşısında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu , cezalı duruma düştü.

    Sarı-lacivertli ekibin bu kulvarda yaptığı son 2 maçta sarı kart gören , Feyenoord önünde yine sarı kart alınca, son 32 turundaki ilk maçta oynama şansını kaçırdı.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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