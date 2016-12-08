Avrupa'nın lideri muhteşem Osmanlı

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son haftaya 7 puanla lider giren Osmanlıspor, son hafta maçında sahasında İsviçre'nin Zürih takımıyla karşılaştı.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlan ve Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug'un düdük çaldığı maçta seyircisinin desteğiyle 73. dakikada Kongo'lu golcü Dzon Delarge'nin golüyle kilidi kıran Başkent temsilcixi, 89'da Erdal Kılıçarslan'ın golüyle işi bitirdi.

Bu sezon Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 6. Avrupa Kupası maçında 5. galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 10'a çıkardı ve Villareal'in üstünde lider olarak ikinci tura adını yazdırdı.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 13. haftada Kardemir Karabükspor ile oynadıkları son lig maçına göre ilk 11'de iki isimi değiştirdi.

Kart cezalısı Musa Çağıran'ın yerine orta sahada Mehmet Güven, sağ bekte ise Muhammed Bayır'ın yerine Vrsajevic forma giydi.

İsviçre temsilcisi, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın Avrupa kupalarındaki 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Akçay, başkent ekibiyle deplasmanda rakibiyle oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybederek, 20. maçında yenilgi ile tanışmıştı.

MAÇ ÖNCESİ 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Ev sahibi ekip taraftarları kapalı, maraton ve kale arkasındaki tribünlerden takımlarına destek verdi. Mor-sarılılar, yaklaşık 10 bin kişi ile takımlarını yalnız bırakmadı.

Stat dışında maça gelen taraftarlara Osmanlıspor Kulübü'nün bayrakları dağıtıldı. Taraftarlar karşılaşmayı bu bayraklarla takip etti.

Osmanlı Stadı tribünlerinde yaklaşık 50 kişilik İsviçreli taraftar da yer aldı.

Kolombiya'da düşen uçakta teknik heyet ve futbolcularını kaybeden Brezilya takımı Chapecoense için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

OSMANLISPOR SAHASINDA YENİLGİSİZ

Osmanlıspor UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sahasındaki 6. karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Kupada beş karşılaşmayı kazanan mor-sarılı ekip 1 maçında ise berabere kaldı. Başkent ekibi galip geldiği maçlarda rakiplerine gol izni de vermedi.

İsviçre 2. Lig ekibi Zürih, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 6 maçında galip gelemedi. Bu maçlarda sadece 2 beraberlik elde eden Zürih 4 müsabakada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Zürih, bugüne kadar Türk takımları ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu seneki Osmanlıspor maçı da dahil konuk ekip 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Karşılaşmayı 9 İsviçreli basın mensubu da takip etti.