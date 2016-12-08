Advocaat'tan sürpriz çıkış!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Feyenoord'u deplasmanda 1-0 yenip grup lider olarak 2. tura çıkmalarına rağmen, oynadıkları futbolu eleştirdi. Advocaat: "Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta, galip gelmemizdi. UEFA Avrupa Ligi'nde finali konuşmaya şimdiden başlamayalım" dedi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, kazandıklarını ancak iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını söyledi.
Grup maçları başlamadan önce Manchester United'ı favori olarak gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Haklısınız." cevabın veren Hollandalı teknik adam, "Gerçekçi olmalıyız. Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta, galip gelmemizdi. Oyun anlamında kendimizi geliştirmeliyiz. Maç içindeki performansımızdan mutsuzum. Bu grupta 6 maçta 4 galibiyet aldık. Oyuncularım grupta çok iyi performans sergiledi." diye konuştu.
Bu ayın kendileri için kritik olduğunu ve Avrupa Ligi'ne devam etmeyi garantilediklerini vurgulayan Advocaat, "Yıl sonuna kadar 3 haftamız var. Ay sonunda şampiyonluk yarışı içinde olacak mıyız, onu da göreceğiz." dedi.
Hollandalı teknik, "UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor musunuz?" sorusuna ise, "Herkes şu anda çok ileriye bakmaya başlamış. Şu anda tek bakmamız gereken nokta, önümüzdeki maç. Sezon sonu size nerede olduğumuzu söyleyebilirim. UEFA Avrupa Ligi'nde finali konuşmaya şimdiden başlamayalım. Ligde de 21 maçımız var. Sezon sonu ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz. Hedefimiz 3 kulvarda da ileri gidebilmek." cevabını verdi.
Advocaat, sezon başında kendisi için yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise, "Bunu umursamıyorum. Kazanırsanız iyisiniz, kaybederseniz kötü." diyerek sözlerini tamamladı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:24
- Kral Tanju!
Toplam 4
Yorum
senin kafada olan olduğu sürece.... bu böyle devam eder senin gibi milyonlarca 3-5 dolardan nolur diyolar halbuki gidip bozdursalar milyon dolarlar milyar dolarlar bile çıkar! sadece şu geri kafalı düşüncelerin artık bitmesi gerekiyo ha para benim sanae dersin tepe tepe harca hayrını gör kardeş derim!
- Fabri: Hırsız!..
Toplam 11
Yorum
işi bitti çok hata yaptı bu sene son senesi gönderilecek.timsah gözyaşlarını yemedik hezimetin sorumlusu
- Rebrov: "Kiev'de olanlara çok üzüldüm"
Toplam 3
Yorum
yarını var bugünün yarını var hesap günü gelince hesap sorulacaktır
Advocaat'tan sürpriz çıkış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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