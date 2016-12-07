 Hakemlerimiz Avrupa Ligi’nde – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Hakemlerimiz Avrupa Ligi’nde

    Hakemlerimiz Avrupa Ligi’nde
    FIFA kokartlı hakemlerimiz ve bugün Avrupa Ligi maçlarında düdük çalacak. Göçek; Astra Giurgiu-Roma maçında, Palabıyık ise Braga- Shakhtar Donetsk mücadelesinde görev yapacak.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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