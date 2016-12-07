 Feyenoord, Fenerbahçe maçına hazır – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Feyenoord, Fenerbahçe maçına hazır

    Feyenoord, Fenerbahçe maçına hazır

    UEFA Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Fenerbahçe'yle karşılaşacak Feyenoord bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında yarın sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Hollanda temsilcisi maçın oynanacağı Feyenoord Stadı'nın yanında bulunan tesislerinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

    İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmana 4 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başlayan Feyenoordlu futbolcular, daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hollanda temsilcisi, yarın oynanacak maç için taktik çalıştı.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:19
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