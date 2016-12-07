Feyenoord, Fenerbahçe maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Fenerbahçe'yle karşılaşacak Feyenoord bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında yarın sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hollanda temsilcisi maçın oynanacağı Feyenoord Stadı'nın yanında bulunan tesislerinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmana 4 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başlayan Feyenoordlu futbolcular, daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hollanda temsilcisi, yarın oynanacak maç için taktik çalıştı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:19
- Sağlık olsun!
Toplam 18
Yorum
haldun siz zaten rakiplerimizi destekleyip yenilsinlerde içimizin yağları erisin diye dua edebilecek kadar zeka sahibisiniz. gitti ülke puanı.
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
Toplam 129
Yorum
osman azarbaycandan ben bakiyorum bu besiktas superligada tff tarafindan baslaniyor aziz baskan duzun demis avropada kuzuya donmus hakemi sucluyur bu yalnisdir dinomu kiyevin hakkini yemamak lazim bu besiktas hec avroligada bela bir yera gedamaz cunku bunlar tff tarafindan baslanmis bir kulub
- Sergiy Rebrov'dan şok açıklama!
Toplam 66
Yorum
kartal candır Sergiy Rebrov hakem olsaydı kaçtane kırmızı kar verirdi acaba onun açıklamalarını şiddele kınıyorum
Feyenoord, Fenerbahçe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.