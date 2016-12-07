Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde seribaşı
Avrupa Kupaları'nda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en iyi dört üçüncüden biri olmayı garantilediği için pazartesi günkü kura çekimine seri başı girecek.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:24
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
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BJK 1903 erol. HAKLISIN 1-2 KENDINI BIOLMEZ CIKMASI NORMAL AMA YORUMLARI OKU BURDA KAC KENDINI BILMEZ FENERLI VAR HADI BJK GICIGIN OLABILIR LAFIM YOK AMA ZIL TAKMANIN NE ANLAMI VAR UTANIN VE ONDAN SONRA FENERLILERE RUM TAKIMISINIZ DEYINCEDE AGLAMAYACAKSINIZ BEN ACIK SÖYLÜYORUM FENERIN YARIN MACI VAR UMARIM SIZDE EN AZ 2:0 YENILIP ELENIRSINIZ AMA BIR SEY KESIN FENERIN ELENMESI DAHA ACI OLACAK CÜNKÜ BIR BENFICAYI YENEMEMEKLE ZATEN TURU ZORA SOKMUSTUK BU MACI ALMAMIZ ZOR OLACAGINI BILIYORDUM BEN ZATEN AMA BÖYLE BIR HEZIMET DE BEKLEMEDIM ACIKCASI NEYSE SALIK OLSUN OLAN OLDU BJK SAKATLIK SANSIZLIGIDA ETKILEDI BAYA
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
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Aslan FAZLA MOTIVASYON BAZEN TERS ETKI YAPAR HAKEM KÖTÜYDÜ,BJK FUTBOLCUSU TARAFTARI YÖNETIMI GURUPTAN CIKMAYA HAZIR DEGILMIS HIRLA BU ISLER OLMAZ HELE RAKIBIN EVINE POLISINDENDE HOLIGANINDANDA DAYAK YER BIRDE RAKIP TAKIMI HIRSLANDIRIRSIN SONUC ORTADA
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
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BJK 1903 KIMSE MASAL ANLATMASIN TEK SUCLU SENOL HOCA ROTASIYON YAPA YAPA TAKIMIN ICINE ETTI YA SEN KERIM GIBI ADAMI HARCADIN OLACAK ISMI OLCAYI NEDEN OYNATIYORSUN 2 GÖKANI NEDEN OYNATMASIN ARKADAS NE TOLGA FORMDA NEDE OGUZHA HELESE OGUZHANA NE OLUYOR ANLAMIS DEYILIM ADAM YOK RESMEN SAHADA
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