 Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde seribaşı – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    , Avrupa Ligi’nde seribaşı

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde seribaşı

    Avrupa Kupaları'nda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan , Şampiyonlar Ligi'nde en iyi dört üçüncüden biri olmayı garantilediği için pazartesi günkü kura çekimine seri başı girecek.

    Avrupa Kupaları'nda elemeli turların kura çekimi 12 Aralık pazartesi günü yapılacak. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nde gruplarını birinci bitirmeyi garantileyen Ajax, Roma, Schalke, Shakhtar Donetsk, Sparta Prag ve Zenit ile eşleşmeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nu üçüncü bitirecek takım da (Sevilla veya Lyon) 'ın rakibi olmayacak.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
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