UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Romanya'nın Astra Giurgiu ile İtalya'nın Roma takımları arasında 8 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
Serkan Ok'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mete Kalkavan ve Tolga Özkalfa olacak.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 14:55
- İşte Akyazı Stadı'nın açılış tarihi
Toplam 2
Yorum
fsb hayırlı olsun ilk yenilgisini fenerden alır arena gibi
- İşte Akyazı Stadı'nın açılış tarihi
Toplam 2
Yorum
japon bayrağı vayyyyy biz alışkınız açılış yapmaya toki arenada yaptığımız gibi..........)))
- Milan’dan defol Sosa!
Toplam 28
Yorum
Gsli Bjkden gidenler neden basarili olmuyor cünkü bu bir transfer politikasidir bir seneligine git orda kötü oyna bize geri gel aynisi gökhan törede olacak atinc zaten geldi gg ve caner erkini ayni taktikle kendilerine cektiler ama bjkyi cok kötü günler bekliyor birden batacaksiniz
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