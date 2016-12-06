 UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

    FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Romanya'nın Astra Giurgiu ile İtalya'nın Roma takımları arasında 8 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

    Serkan Ok'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mete Kalkavan ve Tolga Özkalfa olacak.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.