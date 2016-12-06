 Maçları yönetecek hakemler açıklandı – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Maçları yönetecek hakemler açıklandı

    Maçları yönetecek hakemler açıklandı

    ve Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarında 8 Aralık Perşembe günü yapacakları son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    ATİKER KONYASPOR-GENT MAÇINDA KEHLET DÜDÜK ÇALACAK
    'un H Grubu'nda Belçika'nın Gent ekibi ile sahasında yapacağı maçı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek.

    Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Jakob Kehlet'in yardımcılıklarını Henrik Larsen ve Heine Sorensen yapacak. Lars Rix'in dördüncü hakemliğini üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Michael Tykgaard ve Jens Maae olacak.

    OSMANLISPOR-ZÜRİH MAÇININ HAKEMİ JUG
    'un, L Grubu'nda İsviçre'nin Zürih takımı ile oynayacağı karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak.

    Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenecek. Andraz Kovacic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Rade Obrenovic ve Dragoslav Peric yapacak.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:47
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