Maçları yönetecek hakemler açıklandı
Osmanlıspor ve Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarında 8 Aralık Perşembe günü yapacakları son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
ATİKER KONYASPOR-GENT MAÇINDA KEHLET DÜDÜK ÇALACAK
Atiker Konyaspor'un H Grubu'nda Belçika'nın Gent ekibi ile sahasında yapacağı maçı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Jakob Kehlet'in yardımcılıklarını Henrik Larsen ve Heine Sorensen yapacak. Lars Rix'in dördüncü hakemliğini üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Michael Tykgaard ve Jens Maae olacak.
OSMANLISPOR-ZÜRİH MAÇININ HAKEMİ JUG
Osmanlıspor'un, L Grubu'nda İsviçre'nin Zürih takımı ile oynayacağı karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenecek. Andraz Kovacic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Rade Obrenovic ve Dragoslav Peric yapacak.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:47
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
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