Braga-S. Donetsk maçı Ali Palabıyık'ın

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Braga Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Cem Satman ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Ekrem Kan'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.