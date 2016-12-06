Braga-S. Donetsk maçı Ali Palabıyık'ın
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Portekiz'in Braga ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 8 Aralık Perşembe günü oynanacak maçta görevlendirildi.
Ekrem Kan'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:30
- Avrupa basketbolunun efsanesi
Toplam 4
Yorum
reiz ne efsane ama 3 senedir fenerin başında bi eurolig alamadı
- Bruma'dan samimi açıklamalar
Toplam 17
Yorum
doğan 2 sezon önce kovuyordunuz gs traftarı.. şimdi baş tacı.. bilyorum yazımı okuyan küfür eder .. ama iy geliştrdi kendini İSPANYADA.
- ''Futbol demek skor demek''
Toplam 10
Yorum
08 artvinli bence bize eto gibi forvet lazim
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