 Braga-S. Donetsk maçı Ali Palabıyık'ın – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Braga-S. Donetsk maçı Ali Palabıyık'ın

    Braga-S. Donetsk maçı Ali Palabıyık'ın

    FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Portekiz'in Braga ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 8 Aralık Perşembe günü oynanacak maçta görevlendirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Braga Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Cem Satman ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

    Ekrem Kan'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:30
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