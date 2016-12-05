Sakat Caner Erkin ve Talisca kadroda yok
Fenerbahçe derbisinden 1 puanla dönen Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev takımıyla yapacağı maç için Ukrayna'ya gitti. Kadroda sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Talisca da yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında yarın Dinamo Kiev'e konuk olacak Beşiktaş, Ukrayna'ya gitti.
Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hareket etti.
Beşiktaş kafilesine havalimanında taraftarların ilgisi de yüksek oldu. Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncularla fotoğraf çektirip, Dinamo Kiev deplasmanında başarılar diledi.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Talisca dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:08
- Sow’un varisi Onyekuru
Toplam 12
Yorum
olmaz rvp den 10 numara olmaz.
- Aslan ava çıktı
Toplam 16
Yorum
abdullah Bu takım koşamıyor.kondisyon 0.ne bekliyoruz ki
- Aslan ava çıktı
Toplam 16
Yorum
özgür Bu takım ıskarta ordusu olmuş.sabri.selçuk(geri)cavanda.tavacavanda.ceju.semih.eren.vede yedeklerin alayı .temizleyin bunları.
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