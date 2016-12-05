Sakat Caner Erkin ve Talisca da kadroda
Fenerbahçe derbisinden 1 puanla dönen Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev takımıyla yapacağı maç için Ukrayna'ya gitti. Kadroda sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Talisca da yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında yarın Dinamo Kiev'e konuk olacak Beşiktaş, Ukrayna'ya gitti.
Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hareket etti.
Beşiktaş kafilesine havalimanında taraftarların ilgisi de yüksek oldu. Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncularla fotoğraf çektirip, Dinamo Kiev deplasmanında başarılar diledi.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Talisca dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:28
- Hakemler rakipten
Toplam 84
Yorum
degrmnci yaa sen diyosin ki şampiyon olamayın sanki siz hersene şampiyon oluyosnz hersene avrupada oynuyosnz.. .. şampiyon olamayın derken kendinizide bakın bence belki bişi hatırlatır size..
- Gum’da fiyat uyuşmazlığı
Toplam 2
Yorum
TS60 Bu paralara gereksiz bir oyuncu,Douglas gibi kurtulmaya çalışırız sonra.
- Beşiktaş Kiev'de buz tutacak
Toplam 6
Yorum
metin ateş beşiktasım yenip bir üst tura cıkacaktır
Sakat Caner Erkin ve Talisca da kadroda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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