 Sakat Caner Erkin ve Talisca da kadroda – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Sakat Caner Erkin ve Talisca da kadroda

    Sakat Caner Erkin ve Talisca da kadroda

    Fenerbahçe derbisinden 1 puanla dönen Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev takımıyla yapacağı maç için Ukrayna'ya gitti. Kadroda sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Talisca da yer aldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında yarın Dinamo Kiev'e konuk olacak Beşiktaş, Ukrayna'ya gitti.

    Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hareket etti.

    Beşiktaş kafilesine havalimanında taraftarların ilgisi de yüksek oldu. Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncularla fotoğraf çektirip, Dinamo Kiev deplasmanında başarılar diledi.

    Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Talisca dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:28
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