 İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının hakemi – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının hakemi

    İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının hakemi

    Feyenoord-Fenerbahçe maçını İspanyol hakem David Fernandez Borbalan yönetecek.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:24
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