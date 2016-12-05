İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının hakemi
Feyenoord-Fenerbahçe maçını İspanyol hakem David Fernandez Borbalan yönetecek.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hakemler rakipten
Toplam 84
Yorum
degrmnci yaa sen diyosin ki şampiyon olamayın sanki siz hersene şampiyon oluyosnz hersene avrupada oynuyosnz.. .. şampiyon olamayın derken kendinizide bakın bence belki bişi hatırlatır size..
- Gum’da fiyat uyuşmazlığı
Toplam 2
Yorum
TS60 Bu paralara gereksiz bir oyuncu,Douglas gibi kurtulmaya çalışırız sonra.
- Beşiktaş Kiev'de buz tutacak
Toplam 6
Yorum
metin ateş beşiktasım yenip bir üst tura cıkacaktır
İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının hakemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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