Federasyondan resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin A Grubu'nda deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacağı maçı, İspanya Futbol Federasyonundan David Fernandez Borbalan yönetecek.

Rotterdam kentindeki Feijenoord Stadı'nda TSİ 21.00 başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Borbalan'ın yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Raul Cabanero yapacak.

Angel Nevado Rodriguez'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Javier Estrada ve Juan Martinez Munuera üstlenecek.

Atiker Konyaspor-Gent maçında Kehlet düdük çalacak

Atiker Konyaspor'un H Grubu'nda Belçika'nın Gent ekibi ile sahasında yapacağı maçı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Jakob Kehlet'in yardımcılıklarını Henrik Larsen ve Heine Sorensen yapacak. Lars Rix'in dördüncü hakemliğini üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Michael Tykgaard ve Jens Maae olacak.

Osmanlıspor-Zürih maçının hakemi Jug

Osmanlıspor'un, L Grubu'nda İsviçre'nin Zürih takımı ile oynayacağı karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenecek. Andraz Kovacic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Rade Obrenovic ve Dragoslav Peric yapacak.