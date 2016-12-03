Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev kazanamadı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Vorskla ile 2-2 berabere kaldı.

Poltava kentindeki Oleksiy Butovskyi Vorskla Stadı'nda oynanan maçta Dinamo Kiev, 5. dakikada Sergiy Sydorchuk, 14. dakikada ise penaltıdan Andriy Yarmolenko'nun golü ile 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Ev sahibi Vorskla, 15. dakikada Sanjar Tursunov, 34. dakikada ise Pavlo Rebenok ile ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamadı ve taraflar maçtan 1 puanla ayrıldı.

Dinamo Kiev bu skorla ligde maç fazlasıyla puanını 37'ye yükseltirken, 44 puanlı Shakhtar Donetsk'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda iddiası kalmayan Dinamo Kiev ile 6 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde doğrudan üst tura çıkacak.