Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev kazanamadı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nde Vorskla deplasmanından 1 puanla ayrıldı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Vorskla ile 2-2 berabere kaldı.
Poltava kentindeki Oleksiy Butovskyi Vorskla Stadı'nda oynanan maçta Dinamo Kiev, 5. dakikada Sergiy Sydorchuk, 14. dakikada ise penaltıdan Andriy Yarmolenko'nun golü ile 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Ev sahibi Vorskla, 15. dakikada Sanjar Tursunov, 34. dakikada ise Pavlo Rebenok ile ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamadı ve taraflar maçtan 1 puanla ayrıldı.
Dinamo Kiev bu skorla ligde maç fazlasıyla puanını 37'ye yükseltirken, 44 puanlı Shakhtar Donetsk'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda iddiası kalmayan Dinamo Kiev ile 6 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde doğrudan üst tura çıkacak.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:12
- Suçlu biziz
Toplam 7
Yorum
mustafa SUC SIZIN OLURMU SUCLUYU BEN BULDUM SUCLU GUMUŞHANE SPOR COK AYIP ETTILER SIZI YENMEKLE UZULUYORUM AMA KARDESLARIM FUTBOLDA HERSEYVAR KOTU OYNAMADIK OLMAYINCA OLMAZ ATABILSEKK 5 OLURDU BIRISIDE ESTABANI TUTSUN ARKADASLAR SIZLER INANIYORUMKI BIZDENCOK UZULUYORSUNUZ SIMDI DIRILIŞ ZAMANI VAHLANMADEYIL 3 MAC 21 PUAN KONUSDURMAYIN INSANLARI VE UZMEYIN BIZLERI
- Derbi değil, Kiev önemli
Toplam 7
Yorum
Spor Sever Arkadas Yilmaz hoca gercekten buyuk Adam, Herseye okadar farkli ve guzel yorumlar yapiyorki sasiriyorum GS yi Adam Eder
- Beşiktaş'tan tarihe geçen hareket!
Toplam 1
Yorum
DobRa 3-0 öndeyken oyuncu çıkarıyoruzda merak edilen durum 3-3 yada 3-2 iken de bu centilmenlik yapılır mıydı..?
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