 Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev kazanamadı – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev kazanamadı

    Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev kazanamadı

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nde Vorskla deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Vorskla ile 2-2 berabere kaldı.

    Poltava kentindeki Oleksiy Butovskyi Vorskla Stadı'nda oynanan maçta Dinamo Kiev, 5. dakikada Sergiy Sydorchuk, 14. dakikada ise penaltıdan Andriy Yarmolenko'nun golü ile 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

    Ev sahibi Vorskla, 15. dakikada Sanjar Tursunov, 34. dakikada ise Pavlo Rebenok ile ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamadı ve taraflar maçtan 1 puanla ayrıldı.

    Dinamo Kiev bu skorla ligde maç fazlasıyla puanını 37'ye yükseltirken, 44 puanlı Shakhtar Donetsk'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda iddiası kalmayan Dinamo Kiev ile 6 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde doğrudan üst tura çıkacak.

    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:12
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