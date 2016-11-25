Üst tura çıktılar

UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçlarının ardından 6'sı lider olmak üzere toplam 13 takım, üst tura yükselmeyi garantiledi, 22 ekip ise gruptan çıkma umudunu sürdürdü.

Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçlarının sona ermesinin ardından 12 grupta yer alan birçok takımın yol haritası şekillendi.

Ligde mücadele eden Türk takımlarından Fenerbahçe ve Osmanlıspor, son hafta öncesinde üst tura yükselme olasılıklarını sürdürürken, Atiker Konyaspor ise gruptan çıkma şansını yitirdi.

Fenerbahçe son haftaya lider girdi

A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Zorya'yı 2-0 yenen Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti. Grubunda 9 puanlı İngiltere temsilcisi Manchester United'ın önünde lider konumda bulunan sarı-lacivertli ekip, son maçında 8 Aralık Perşembe günü 7 puanlı Hollanda'nın Feyenoord takımına konuk olacak.

Sarı-lacivertlilerin bu maçta alacağı galibiyet, beraberlik ve her türlü tek farklı mağlubiyet üst tura çıkması için yeterli olacak. Fenerbahçe'nin son maçında iki veya daha farklı bir skorla yenilmesi durumunda üst tura çıkabilmesi için grubun diğer karşılaşmasında Zorya'nın, Manchester United'ı yenmesi gerekecek.

En heyecanlı grup Osmanlıspor'un

L Grubu'nda yer alan Osmanlıspor, beşinci maçında konuk olduğu Rumen ekibi Steaua Bükreş'e 2-1 yenilmesine rağmen son haftaya lider girdi. Tüm takımların üst tur umudunu sürdürdüğü grupta 7 puanla ilk sırada yer alan başkent temsilcisini 6 puanlı üç takımdan Villarreal, Zürih ve Steaua Bükreş izliyor.

Osmanlıspor, son hafta mücadelesinde 8 Aralık Perşembe günü Zürih'i ağırlayacak. Başkent temsilcisinin bu maçta alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik, gruptan çıkmasını garantileyecek.

Osmanlıspor'un son maçını kaybetmesi durumunda ise Zürih gruptan çıkan ilk takım olacak. Villarreal ile Steaua Bükreş arasında oynanacak karşılaşmadan galip çıkması halinde, bu takım da üst tur vizesi alacak. Bu maçın berabere sonuçlanması durumunda ise üçlü averaj devreye girecek ve Osmanlıspor gruptan çıkan ikinci takım olacak.

Atiker Konyaspor şansını yitirdi

Avrupa Ligi'ndeki diğer Türk temsilcisi Atiker Konyaspor ise deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. H Grubu'nda 1 puanı bulunan Atiker Konyaspor, son hafta prestij maçına çıkacak.

Grupta tüm maçlarını kazanan 15 puanlı Shakhtar Donetsk ise üst tur vizesi almayı daha önce garantilemişti. Grupta 6 puanlı Braga ile 5 puanlı Gent arasındaki üst tura çıkma mücadelesi ise son hafta maçlarına yansıyacak. Son hafta müsabakalarında Atiker Konyaspor, Belçika temsilcisi Gent'i, Portekiz'in Braga takımı ise Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

13 takım üst tura çıktı

Avrupa Ligi'nde beşinci haftanın sona ermesinin ardından D Grubu'nda Rusya'dan Zenit, E Grubu'nda İtalya'dan Roma, G Grubu'nda Hollanda'dan Ajax, H Grubu'nda Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, I Grubu'nda Almanya'dan Schalke 04 ve K Grubu'nda Çek Cumhuriyeti'nden Sparta Prag lider unvanıyla üst tura adını yazdırmayı garantiledi.

B Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL ile Yunanistan'dan Olympiakos, C Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht ile Fransa'dan Saint-Etienne, F Grubu'nda Belçika'dan Genk ile İspanya'dan Athletic Bilbao ve I Grubu'nda Rusya'dan Krasnodar üst tura çıkmayı garantileyen diğer takımlar oldu.

Şansı devam edenler

Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına adını yazdırma olasılığını son haftaya taşıyan 22 kulüp bulunuyor. Astra Giurgiu, Austria Wien, AZ Alkmaar, Braga, Celta Vigo, Dundalk, Fenerbahçe, Feyenoord, Fiorentina, Gent, Hapoel Beer Sheva, Slovan Liberec, Maccabi Tel Aviv, Manchester United, Osmanlıspor, PAOK, Karabağ, Southampton, Standard Liege, Steaua Bükreş, Villarreal ve Zürih üst tura çıkma umudunu son haftaya bıraktı.

Inter elendi

Bu sezon Serie A'da beklentilerin çok uzağında kalan İtalyan takımı Inter, Avrupa arenasına da erken havlu attı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımına konuk olan Inter, 2-0 öne geçtiği mücadelede skor avantajını koruyamayınca mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. K Grubu'nda 3 puanda kalan İtalya temsilcisi, grup sonunculuğunu garantileyerek futbolseverleri şaşırttı.

Inter'in yanı sıra Astana, Gebele, Atiker Konyaspor, Mainz, Nice, Panathinaikos, Rapid Wien, Salzburg, Sassuolo, Viktoria Plzen, Young Boys ve Zorya, Avrupa Ligi'ne veda etti.