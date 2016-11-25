Osmanlı eve bıraktı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Ndiaye ile öne geçtiği maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Osmanlıspor son maçta Zürih ile berabere kalsa bile turlayacak.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. hafta maçında Osmanlıspor deplasmanda Romanya'nın Steaua Bükreş takımına 2-1 yenildi, ancak tur şansını son maça bıraktı. Temsilcimiz 30. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı içinden yaptığı şık vuruşla öne geçti: 0-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 68. dakikada Steaua Bükreş beraberliği yakaladı. Boldrin'in ceza sahası sağ yan çizgisinin hemen gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Karcemarskas'ın yumrukladığı top Momcilovic'in önünde kaldı. Vuruşunda top Osmanlıspor ağlarıyla buluştu: 1-1. 86. dakikada S.Bükreş öne geçti. Boldrin'in sağ köşe gönderine yakın bölgeden kullandığı köşe vuruşunda Tamas, kafayla topu filelere gönderdi ve sonucu belirledi: 2-1. Ekibimiz evinde Zürih ile oynayacağı son maçtan beraberlikle bile ayrılsa tur atlayacak.
LİDERLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMADI
Osmanlıspor L Grubu'ndaki beşinci maçında konuk olduğu Rumen ekibi Steaua Bükreş'e 2-1 yenilmesine rağmen , grupta liderliğini sürdürdü. İspanyol ekibi Villarreal ile İsviçre'nin Zürih takımı arasındaki mücadele 1-1 tamamlanınca ekibimiz 7 puanla zirvede yer aldı.
LİDERLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMADI
Osmanlıspor L Grubu'ndaki beşinci maçında konuk olduğu Rumen ekibi Steaua Bükreş'e 2-1 yenilmesine rağmen , grupta liderliğini sürdürdü. İspanyol ekibi Villarreal ile İsviçre'nin Zürih takımı arasındaki mücadele 1-1 tamamlanınca ekibimiz 7 puanla zirvede yer aldı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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