Konyaspor veda etti
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Atiker Konyaspor deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e yenilerek son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını kaybetti.
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 4-0 yenildi ve kupaya veda etti. 10. dakikada ceza sahasında ters bir vuruş yapan Abdülkerim, topu kendi kalesine gönderdi ve S.Donetsk öne geçti: 1-0. 36'da Dentinho plase bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. 66'da S.Donetsk Eduardo'nun kafa vuruşuyla farkı üçe çıkardı: 3-0. 74'te Bernard ceza sahasının sağ çaprazında aşırtma bir vuruşla skoru belirledi: 4-0.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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