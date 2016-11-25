Fenerbahçe nasıl turlar?

Old Trafford'da oynanan 5. hafta karşılaşmasında Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 35. dakikada Rooney, 69. dakikada Mata, 75. dakikada Jones'tan (KK) ve 90. dakikada Lingard'dan geldi.

Feyenoord'da Bilal Başaçıkoğlu, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 78. dakikasında Dirk Kuyt'ın yerine oyuna dahil oldu ancak fark yaratmayı başaramadı.



FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDA SON DURUM

Grupta son haftaya girilirken Fenerbahçe 10 puanla lider durumda bulunurken, Manchester United 9 puanla 2. sıraya yerleşti, Feyenoord ise 7 puanla 3. sırada kaldı.

F.BAHÇE TEK FARKLI MAĞLUBİYETTE BİLE TURLUYOR

Bu skor Fenerbahçe'nin işine yaradı. Son maçta Hollanda ekibi ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, tek farklı yenilse bile bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Galibiyet ve beraberlik halinde zaten tur biletini alacak olan Kanarya, 1-0 mağlup olursa Feyenoord ile puanlar 10'da eşitlenecek. Bu durumda genel averajı daha iyi olacak olan temsilcimiz, 2'nci tura yükselecek. 2-1, 3-2, 4-3 vb. yenilgilerde ise deplasmanda rakibine gol attığı için yine Fenerbahçe rakibine göre avantajlı durumda olacak.