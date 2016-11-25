Felipe Melo hüsrana uğradı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Hapoel Be'er Sheva ile Inter karşı karşıya geldi. Be'er Sheva Municipal'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Hapoel Be'er Sheva 3-2'lik skorla kazandı.

Inter, 13. dakikada Mauro Icardi ve 26. dakikada Marcelo Brozovic ile deplasmanda 2-0 öne geçti.

HAPOEL'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Inter'i Milano'da deviren Hapoel Be'er Sheva, 58. dakikada Lucio Maranhao ile farkı 1'e indirdi. 71. dakikada Samir Handanovic, ceza sahası içinde rakibine faul yaptı ve ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Hapoel adına beyaz noktaya gelen Anthony Nwakaeme, topu ağlara gönderek skoru eşitledi.

Ataklarını kesmeyen Hapoel Be'er Sheva, 90. dakikada Ben Sahar ile Inter'i yıkan golü attı.

Öte yandan grubun diğer maçında Sparta Prag, Southampton'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.



İTALYAN DEVİ VEDA ETTİ

Bu sonuçların ardından Sparta Prag 12 puana yükselerek grupta liderliğini sürdürdü ve tur atladı. Southampton ile Hapoel Be'er Sheva 7'şer puanda eşitlendiler. Inter ise 3 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Grubun son haftasında Inter, Sparta Prag'ı Milano'da ağırlayacak. Inter'i yıkan Hapoel Be'er Sheva ise Southampton'a konuk olacak.

Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmaların sonuçları:

G Grubu

Celta Vigo 1 - 1 Standard Liege

Ajax 2 - 0 Panathinaikos

I Grubu

Krasnodar 1 - 1 Salzburg

Schalke 04 2 - 0 Nice

J Grubu

Slovan Liberec 3 - 0 Karabağ

Fiorentina 2 - 3 PAOK

K Grubu

Sparta Prag 1 - 0 Southampton

Hapoel Beer Sheva 3 - 2 Inter

L Grubu

Steaua Bucarest 2 - 1 Osmanlıspor FK

Zürich 1 - 1 Villarreal