 Felipe Melo hüsrana uğradı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Felipe hüsrana uğradı

    Felipe Melo hüsrana uğradı

    Eski Galatasaraylı Felipe 'nun formasını giydiği İnter, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hapoel Be'er Sheva'ya 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

    UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Hapoel Be'er Sheva ile karşı karşıya geldi. Be'er Sheva Municipal'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Hapoel Be'er Sheva 3-2'lik skorla kazandı.

    Inter, 13. dakikada Mauro Icardi ve 26. dakikada Marcelo Brozovic ile deplasmanda 2-0 öne geçti.

    HAPOEL'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
    Inter'i Milano'da deviren Hapoel Be'er Sheva, 58. dakikada Lucio Maranhao ile farkı 1'e indirdi. 71. dakikada Samir Handanovic, ceza sahası içinde rakibine faul yaptı ve ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Hapoel adına beyaz noktaya gelen Anthony Nwakaeme, topu ağlara gönderek skoru eşitledi.

    Ataklarını kesmeyen Hapoel Be'er Sheva, 90. dakikada Ben Sahar ile Inter'i yıkan golü attı.

    Öte yandan grubun diğer maçında Sparta Prag, Southampton'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.


    İTALYAN DEVİ VEDA ETTİ
    Bu sonuçların ardından Sparta Prag 12 puana yükselerek grupta liderliğini sürdürdü ve tur atladı. Southampton ile Hapoel Be'er Sheva 7'şer puanda eşitlendiler. Inter ise 3 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

    Grubun son haftasında Inter, Sparta Prag'ı Milano'da ağırlayacak. Inter'i yıkan Hapoel Be'er Sheva ise Southampton'a konuk olacak.

    Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmaların sonuçları:

    G Grubu

    Celta Vigo 1 - 1 Standard Liege
    Ajax 2 - 0 Panathinaikos

    I Grubu

    Krasnodar 1 - 1 Salzburg
    Schalke 04 2 - 0 Nice

    J Grubu

    Slovan Liberec 3 - 0 Karabağ
    Fiorentina 2 - 3 PAOK

    K Grubu

    Sparta Prag 1 - 0 Southampton
    Hapoel Beer Sheva 3 - 2 Inter

    L Grubu

    Steaua Bucarest 2 - 1 Osmanlıspor FK
    Zürich 1 - 1 Villarreal

    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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