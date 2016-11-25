"Çöküş ve Avrupa'dan çıkış"
La Gazzetta dello Sport: "Önce 2 golle öne geçiş, ardından çöküş ve Avrupa'dan çıkış"
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in, İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'ya 3-2 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi, ülke basınında geniş yer buldu.
Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Inter'in kupadan saf dışı kalmasını "Inter'den çılgınca işler. Şimdiden Avrupa'nın dışında kaldı." manşetiyle okuyucularına duyurdu.
Gazetenin haberinde ise İtalyan temsilcisinin maçtaki 2-0'lık skor üstünlüğünü koruyamadığı hatırlatılarak, "Önce 2 golle öne geçiş, ardından çöküş ve Avrupa'dan çıkış." ifadelerine yer verildi.
Inter'in 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı günden bu yana sonu olmayan bir düşüşe geçtiği ve gerileme çağında olduğu da belirtildi.
Corriere dello Sport ise Inter'in skor üstünlüğünü koruyamamasını, "uçurumdan yuvarlanmaya" benzetti. Haberde, İtalya temsilcisinin grupta oynadığı 5 maçta 4 yenilgi alarak bu sezon Avrupa Ligi macerasını utandırıcı bir şekilde kapattığı ve katıldığı son 10 Avrupa kupası deneyiminde bu kadar kötü bir derece almadığı ifade edildi.
Rainews24 haber kanalı da mavi-siyahlı kulübün Avrupa'dan elenmesini, "Inter, harakiri yaptı ve Avrupa dışında." başlığıyla duyurdu.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:08
- Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Toplam 5
Yorum
1907 Ya su bos insanlara yorum yaptirmayin...kadikoyden cikis yokkkkk...korkacak olan kim gorecekler
- Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Toplam 5
Yorum
Bhnbrk1907 Passolig neden çıktı sanıyodun kardeş? Artık saha kapatma devri bitti. Küfür eden stada giremez bileti devrolur.
- Kaptan dümene
Toplam 8
Yorum
dümenci kaptan dümene deil dümenci kaptan iki yıldır aldığı paraya yazık top falan oynamıyor sneijder selçuk 8 milyon euro alıyor al oraya iki tane 1.sınıf ortasaha ver 4 er milyon maç izleyelim yana geri sola başka resital yok!!!
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