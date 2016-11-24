Shakhtar Donetsk - Konyaspor

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında bu akşam deplasmanda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşılaşıyor.

Lviv kentindeki Arena Lviv'de TSİ 21.00'de başlayan maçı İskoçya Futbol Federasyonundan Kevin Clancy yönetiyor. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Douglas Potter, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ve Donald Robertson olacak.

Shakhtar'ın ilk 11'i : Shevchenko, Matviienko, Ordets, Kryvtsov, Srna, Malyshev, Kovalenko, Dentinho, Taison, Bernard, Boriachuk

Konyaspor'un 11'i: Serkan, Abdülkerim, Selim, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Volkan, Mehmet, Mbamba, Hadziahmetovic, Milosevic, Hora

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanan Atiker Konyaspor, bu başarısını Avrupa sahnesinde de göstermek istiyor.

Gruptaki 4 maçında 3 kez yenilen, 1 kez de berabere kalan Aykut Kocaman ve öğrencileri, lider olarak üst tura çıkmayı geçen hafta garantileyen Shakhtar Donetsk karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kritik bir müsabakaya çıkacak olan yeşil-beyazlıların Ukrayna ekibi karşısında puan kaybetmesi durumunda bir üst tura çıkma şansı kalmayacak. Grubun diğer maçında Braga'nın deplasmanda Gent'i yenmesi halinde, Atiker Konyaspor'a Ukrayna deplasmanındaki galibiyet de yetmeyecek.

Konya temsilcisinin kazanması, diğer karşılaşmanın ise berabere veya Gent'in galibiyetiyle sonuçlanması durumunda ise gruptan çıkacak ikinci ekip, son maçların ardından belli olacak.

Grupta son hafta Atiker Konyaspor, Gent'i, Braga da Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

Yeşil-beyazlılarda Nejc Skubic, kart cezası nedeniyle Ukrayna deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.



