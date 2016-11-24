Osmanlıspor turu Ankara'ya bıraktı

Karşılaşmanın ilk yarısını temsilcimiz Osmanlıspor 30. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ise işler Osmanlıspor için iyi gitmedi ve önce 68. dakikada Momcilovic skoru Steaua adına 1-1'e getirdi. 85. dakikada da Gabriel Tamas Romanya ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Osmanlıspor 7 puanda kalırken Steaua Bükreş ise 6 puanla son sırada kaldı. Osmanlıspor son maçında Ankara'da Zürich'i yenmesi halinde adını Avrupa Ligi'nde bir üst tura yazdıracak.