Osmanlıspor turu Ankara'ya bıraktı
UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. maçında temsilcimiz Osmanlıspor Romanya'da Steaua Bükreş'e 2-1 kaybetti
Karşılaşmanın ilk yarısını temsilcimiz Osmanlıspor 30. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda ise işler Osmanlıspor için iyi gitmedi ve önce 68. dakikada Momcilovic skoru Steaua adına 1-1'e getirdi. 85. dakikada da Gabriel Tamas Romanya ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Osmanlıspor 7 puanda kalırken Steaua Bükreş ise 6 puanla son sırada kaldı. Osmanlıspor son maçında Ankara'da Zürich'i yenmesi halinde adını Avrupa Ligi'nde bir üst tura yazdıracak.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:56
- "Ağlayan değil, ağlatan olalım"
Toplam 2
Yorum
isminiz İstanbula tasinmali ts şehir takimi degil tum turkiyenin takimi
- Maçı izleyemeyecekler!
Toplam 16
Yorum
Alparslan Turan Beşiktaş maçı öncesi çok manidar bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe'den...
- UEFA.com'da oylama başladı
Toplam 11
Yorum
ayça Helal olsun Cenk Tosun mükemmel ötesi bir goldü
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