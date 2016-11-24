 Osmanlıspor turu Ankara'ya bıraktı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Osmanlıspor turu Ankara'ya bıraktı

    Osmanlıspor turu Ankara'ya bıraktı

    UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. maçında temsilcimiz Osmanlıspor Romanya'da Steaua Bükreş'e 2-1 kaybetti

    Karşılaşmanın ilk yarısını temsilcimiz Osmanlıspor 30. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle 1-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda ise işler Osmanlıspor için iyi gitmedi ve önce 68. dakikada Momcilovic skoru Steaua adına 1-1'e getirdi. 85. dakikada da Gabriel Tamas Romanya ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

    Bu sonuçla Osmanlıspor 7 puanda kalırken Steaua Bükreş ise 6 puanla son sırada kaldı. Osmanlıspor son maçında Ankara'da Zürich'i yenmesi halinde adını Avrupa Ligi'nde bir üst tura yazdıracak.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:56
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