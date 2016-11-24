 Konyaspor Avrupa'ya veda etti! – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Konyaspor Avrupa'ya veda etti!

    Konyaspor Avrupa'ya veda etti!
    , H Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Ukrayna'nın takımına 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

    Karşılaşmanın 10. dakikasında Abdülkerim Bardakçı'nın kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 36'da Dentinho farkı ikiye çıkardı. Shaktar, 66. dakikada Eduardo ve 74'te Duarte ile skoru 4-0'a getirdi. Temsilcimiz mücadeleden 4-0 yenik ayrıldı.

    Bu sonuçla A. Konyaspor 1 puanda kalarak Avrupa'ya veda ederken Shaktar Donetsk puanını 15'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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