Konyaspor Avrupa'ya veda etti!
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Abdülkerim Bardakçı'nın kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 36'da Dentinho farkı ikiye çıkardı. Shaktar, 66. dakikada Eduardo ve 74'te Duarte ile skoru 4-0'a getirdi. Temsilcimiz mücadeleden 4-0 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla A. Konyaspor 1 puanda kalarak Avrupa'ya veda ederken Shaktar Donetsk puanını 15'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Abdülkerim Bardakçı'nın kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 36'da Dentinho farkı ikiye çıkardı. Shaktar, 66. dakikada Eduardo ve 74'te Duarte ile skoru 4-0'a getirdi. Temsilcimiz mücadeleden 4-0 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla A. Konyaspor 1 puanda kalarak Avrupa'ya veda ederken Shaktar Donetsk puanını 15'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Konyaspor Avrupa'ya veda etti!
Toplam 2
Yorum
ksporlu hiç önemli değil canınız sağ olsun,
- UEFA'dan Liverpool benzetmesi
Toplam 25
Yorum
Kartal Final istiyoruz namağlup iki takım Real Madrid'le
- ''Bulunduğumuz yerin hakkını vereceğiz''
Toplam 2
Yorum
BJK1903 VODAFONE ARENADA KOLAY KOLAY YENEBİLECEĞİNİZİMİ SANIYORSUNUZ ABDULLAH BEY.FARK YEMEMEYE BAKIN SİZ ŞİMDİDEN ;)
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