İşte maç programı
Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın 12 grupta 24 maç yapılacak.
L Grubu'nda 7 puanla lider konumda bulunan Osmanlıspor, Romanya'da Steaua Bükreş deplasmanına çıkacak. Ulusal Arena'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 21.00'de oynanacak.
Atiker Konyaspor ise 4 haftada elde ettiği bir puanla son sırada yer aldığı H Grubu'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibine konuk olacak. İki takım arasında TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleye Lviv Arena ev sahipliği yapacak.
Avrupa Ligi'nde beşinci haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
19.00 Zenit (Rusya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
19.00 Gebele (Azerbaycan) - Anderlecht (Belçika)
19.00 Astana (Kazakistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.00 Fenerbahçe (Türkiye) - Zorya (Ukrayna)
21.00 Zürih (İsviçre) - Villarreal (İspanya)
21.00 Steaua Bükreş (Romanya) - Osmanlıspor (Türkiye)
21.00 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Southampton (İngiltere)
21.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Inter (İtalya)
21.00 Fiorentina (İtalya) - PAOK (Yunanistan)
21.00 Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - Karabağ (Azerbaycan)
21.00 Schalke 04 (Almanya) - Nice (Fransa)
21.00 Krasnodar (Rusya) - Salzburg (Avusturya)
21.00 Gent (Belçika) - Braga (Portekiz)
21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atiker Konyaspor (Türkiye)
21.00 Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan)
21.00 Celta Vigo (İspanya) - Standard Liege (Belçika)
23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Sassuolo (İtalya)
23.05 Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya)
23.05 Austria Wien (Avusturya) - Astra (Romanya)
23.05 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)
23.05 Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - AZ Alkmaar (Hollanda)
23.05 Saint-Etienne (Fransa) - Mainz 05 (Almanya)
23.05 Olympiakos (Yunanistan) - Young Boys (İsviçre)
23.05 Manchester United (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda)
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:28
- ''2-0'dan sonra maçı izlemedim''
Toplam 5
Yorum
TamTersie Zaten maç bitmişti Morg Hagi, sen de eli boş döndün defalarca Kadıköy den bir efsane olarak :)
- ''Benfica büyük maçlara hazırdır''
Toplam 4
Yorum
Bjk Ezikler:) sizin gibi en azindan s.liginde koca bir 0 cekmedik:)
- ''Takviye yapacağız''
Toplam 6
Yorum
isminiz Fernandoyu alın
İşte maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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