 Fenerbahç'ye Avusturyalı hakem – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Fenerbahç'ye Avusturyalı hakem

    Fenerbahç'ye Avusturyalı hakem

    Karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek.

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Zorya ile yapacağı karşılaşmada, Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner düdük çalacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Zorya müsabakasını, hakem Harald Lechner'in yöneteceği, yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch'in yapacakları belirtildi.

    Müsabakanın dördüncü hakeminin Andreas Staudinger olacağı, ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger'in üstleneceği aktarıldı.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:55
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