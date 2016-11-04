Osmanlıspor destanı
Konyaspor, Avrupa Ligi H Grubu’nda karşılaştığı Braga önünde 1-0 öne geçmesine rağmen mağlubiyetten kurtulamadı.
Osmanlı, Avrupa'da destan yazmaya devam ediyor. Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk kez Avrupa arenasında boy gösteren eflatun-sarılılar, İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Villarreal'i deplasmanda 2-1 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Başkent ekibi, 8. dakikada ilk golü buldu. Musa Çağıran'ın ortasında arka direkte topa göğsüyle dokunan Webo, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı Osmanlı'nın üstünlüğüyle sona erdi. Villarreal, 48'de eşitliği sağladı. Rodrigo'nun sert vuruşunda top Pinto'ya çarpıp Hakan'ı yanılttı ve skor 1-1 oldu. Rusescu, oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra 75'te Osmanlıspor'u tekrar öne geçirdi. Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda liderliğe yükseldi. Villarreal ise 5 puanla 2. sıraya geriledi.
AKÇAY BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zaferler halkasına bir yenisini daha ekledi. Avrupa kupalarındaki 19 maçlık yenilmezlik serisi Zürih'te biten tecrübeli teknik adam, Avrupa'da çıktığı 21 karşılaşmada 16 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
CANIN SAĞOLSUN KONYA
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Atiker Konyaspor, Braga deplasmanından hüzünlü döndü. Grupta geride kalan 4. maçında da galibiyetle tanışamayan yeşilbeyazlılar, maça iyi başlamıştı. 30. dakikada Rangelov'un attığı golle 1-0 öne geçen ve ilk Aykut Kocaman'ın öğrencileri, bu golden sadece 4 dakika sonra Velazquez'e engel olamadı ve skor 1-1 oldu. 38'de Braga'da Mauro ikinci sarıdan kırmızı kartı görünce biraz olsun umutlandık ancak devre biterken bu kez sahneye Wilson Eduardo çıktı ve Konyaspor soyunma odasına 2-1 yenik gitti. İkinci yarıda 10 kişilik Braga karşısında etkili olmaya çalışan temsilcimiz, 55'te Skubic'in kırmızı kart görmesiyle sayısal olarak rakibiyle eşitlendi. Konya rakip kalede gol ararken, 90'da fena yakalandı. Horta'nın golü skoru ilan etti: 3-1.
ÇIKMA ŞANSI MUCİZELERE KALDI
Avrupa Ligi H Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan Atiker Konyaspor'un gruptan çıkabilmesi için iki maçı kazanması şart. Ayrıca ikinci sıradaki Braga'nın Gent ve Shakhtar Donetsk ile oynayacağı iki maçı da kaybetmesi gerekiyor. Konya'nın ise Shakhtar'ı yenip, Gent'e 3 fark atması lazım
AKÇAY BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zaferler halkasına bir yenisini daha ekledi. Avrupa kupalarındaki 19 maçlık yenilmezlik serisi Zürih'te biten tecrübeli teknik adam, Avrupa'da çıktığı 21 karşılaşmada 16 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
CANIN SAĞOLSUN KONYA
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Atiker Konyaspor, Braga deplasmanından hüzünlü döndü. Grupta geride kalan 4. maçında da galibiyetle tanışamayan yeşilbeyazlılar, maça iyi başlamıştı. 30. dakikada Rangelov'un attığı golle 1-0 öne geçen ve ilk Aykut Kocaman'ın öğrencileri, bu golden sadece 4 dakika sonra Velazquez'e engel olamadı ve skor 1-1 oldu. 38'de Braga'da Mauro ikinci sarıdan kırmızı kartı görünce biraz olsun umutlandık ancak devre biterken bu kez sahneye Wilson Eduardo çıktı ve Konyaspor soyunma odasına 2-1 yenik gitti. İkinci yarıda 10 kişilik Braga karşısında etkili olmaya çalışan temsilcimiz, 55'te Skubic'in kırmızı kart görmesiyle sayısal olarak rakibiyle eşitlendi. Konya rakip kalede gol ararken, 90'da fena yakalandı. Horta'nın golü skoru ilan etti: 3-1.
ÇIKMA ŞANSI MUCİZELERE KALDI
Avrupa Ligi H Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan Atiker Konyaspor'un gruptan çıkabilmesi için iki maçı kazanması şart. Ayrıca ikinci sıradaki Braga'nın Gent ve Shakhtar Donetsk ile oynayacağı iki maçı da kaybetmesi gerekiyor. Konya'nın ise Shakhtar'ı yenip, Gent'e 3 fark atması lazım
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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