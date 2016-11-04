Osmanlı İspanya'yı fethetti
UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. maçında temsilcimiz Osmanlıspor İspanya'da Villarreal'i 2-1 yendi ve tarih yazdı.
Ankara'daki maçta ikinci yarıda galibiyeti elinden kaçıran Osmanlıspor bu kez buna izin vermedi ve Villarreal'i evinde 2-1'le geçti ve L Grubu'nda 7 puanla liderliğe yükseldi.
İlk yarıyı Pierre Webo'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Osmanlıspor ikinci yarının başında kalesini gole kapatamadı ve 48. dakikada Rodrigo Hernandez Villarreal'e beraberliği getirdi.
Maçta son sözü Raul Rusescu söyledi ve 75. dakikada attığı golle Osmanlıspor'a İspanya deplasmanında 3 puanı ve liderliği getirdi.
Grubun bir diğer maçında Zürih evinde Steaua Bükreş ile 0-0 berabere kaldı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:00
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
Osmanlı İspanya'yı fethetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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