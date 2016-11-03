Osmanlıspor, Villareal karşısında
Başkent ekibi, UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kaybeden başkent ekibi, İspanya deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek moral bulmaya çalışacak. Ankara'da oynanan maçta Villarreal karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Osmanlıspor, ilk 3 haftada 4 puan topladı.
Başkent ekibi, aynı puana sahip Zürih'e genel averajda üstünlük sağlamasına rağmen, ilk maçta rakibine yenildiği için 3. sırada bulunuyor. Grupta mağlubiyeti bulunmayan Villarreal ise 5 puanla ilk sırada yer alıyor. Osmanlıspor'da kırmızı kart cezalısı Mehmet Güven'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Koray Altınay, Diabate ve Lawal bu maçta forma giyemeyecek. Gruptaki diğer maçta ise İsviçre temsilcisi Zürih, Rumen ekibi Steaua Bükreş'i konuk edecek. Letzigrund Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.05'te başlayacak.
L Grubu'ndaki son puan durumu ise şöyle:
Takımlar O G B M A Y Av P
Villarreal 3 1 2 0 5 4 1 5
Zürih 3 1 1 1 4 4 0 4
Osmanlıspor 3 1 1 1 5 4 1 4
Steaua Bükreş 3 0 2 1 2 4 -2 2
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:59
- Eren mi Poldi mi
Toplam 3
Yorum
deli En Doğrusu Eren'i oynatıp, sağ kanatta Sinan'la başlamak. 2. yarı Başakşehir oyuncuları yorulunca Poldi'yi oyuna sokmak..
- Beşiktaş’a para yağıyor
Toplam 10
Yorum
Ertan İşte bu kadar. Oyna futbolunu al güzel neticeleri kulübün kasası, futbolcuların cebi dolsun. Bundan daha güzel ne olabilir. HELAL OLSUN SİZE.
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 1
Yorum
Bjk semih Hak eden kazansın hakem hatası iki takımada olmasın
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