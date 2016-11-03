Osmanlıspor, Villareal karşısında

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. hafta maçında bu akşam İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk olacak. El Madrigal Stadı'nda saat 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşmayı Fotomac.com.tr canlı anlatım servisiyle takip edebilirsiniz.Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kaybeden başkent ekibi, İspanya deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek moral bulmaya çalışacak. Ankara'da oynanan maçta Villarreal karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Osmanlıspor, ilk 3 haftada 4 puan topladı.Başkent ekibi, aynı puana sahip Zürih'e genel averajda üstünlük sağlamasına rağmen, ilk maçta rakibine yenildiği için 3. sırada bulunuyor. Grupta mağlubiyeti bulunmayan Villarreal ise 5 puanla ilk sırada yer alıyor. Osmanlıspor'da kırmızı kart cezalısı Mehmet Güven'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Koray Altınay, Diabate ve Lawal bu maçta forma giyemeyecek. Gruptaki diğer maçta ise İsviçre temsilcisi Zürih, Rumen ekibi Steaua Bükreş'i konuk edecek. Letzigrund Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.05'te başlayacak.L Grubu'ndaki son puan durumu ise şöyle:Takımlar O G B M A Y Av PVillarreal 3 1 2 0 5 4 1 5Zürih 3 1 1 1 4 4 0 4Osmanlıspor 3 1 1 1 5 4 1 4Steaua Bükreş 3 0 2 1 2 4 -2 2