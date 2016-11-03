Konyaspor, Braga'da siftah peşinde
Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Portekiz'in Braga takımıyla karşılaşıyor.
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Portekiz'in Braga takımıyla karşılaşıyor.
Braga kentindeki Municipal de Braga Stadı'nda TSİ 23.05'te başladı. Maçı Romanya Futbol Federasyonundan Alexandru Tudor yönetiyor. Tudor'un yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Vladimir Urzica üstleniyor Cristian Orbulet'in dördüncü hakem olacağı maçta, ilave yardımcı hakem olarak Cristian Balaj ve Istvan Kovacs görev alıyor.
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Braga deplasmanında bu kulvardaki ilk galibiyetini almak istiyor.
Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e sahasında 1-0, ikinci karşılaşmasında Belçika ekibi Gent'e deplasmanda 2-0 yenildi. Grubun 3. maçında saha ve seyircisi önünde Braga'yla 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanını aldı.
RANGELOV'UN CEZASI BİTTİ
Atiker Konyaspor'da İsviçre ekibi Luzern'de forma giydiği dönemde 2012 yılında Belçika'nın Genk takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Dimitar Rangelov, grubun 4. maçında Portekiz temsilcisi karşısında forma giyebilecek.
Rumen futbolcu Ioan Hora takımla çalışmalarda yer alırken, sakatlığı süren Vukovic'in ise kadroda olmayacağı öğrenildi
PUAN DURUMU
UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un da bulunduğu H Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y Av P
Shakhtar Donetsk 3 3 0 0 8 0 8 9
Gent 3 1 1 1 3 6 -3 4
Braga 3 0 2 1 2 4 -2 2
Atiker Konyaspor 3 0 1 2 1 4 -3 1
İLK 11'LER
Braga: Lima, Golano, Velazquez, Rosic, Balano, Horta, Mauro, Vukcevic, Fonte, Eduardo, Hassan
Konyaspor: Serkan, Uslu, Turan, Bardakçı, Skubic, Jonsson, Volkan, Amir, Meha, Milosevic, Rangelov
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:11
- Kartal Trabzonspor'u çalıştı
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kemal Napoli maçı sonrası takım yorgun olacak. AMA Caner'e ve Talisca'ya galibiyet hediye edecekler . . Aboubakar gollerine devam edecek . . Oğuzhan döndü . . Tolgay formda . . İki farklı galibiyet bizim . .
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 17
Yorum
Ahmet Bu adam beşiktaşlı değil mi
- ''12'den vurmalıyız''
Toplam 1
Yorum
İlker tepecik Sportif başarısı dibe vuran Trabzon'un Başkan'ları son 5 yıldır aynı sözler transfer transfer sanki Başkan değil transfer bakanı kanserin karadenizdeki bir numaralı nedeni oldu bu takım gelenden 5 6 7 tarihin en büyük hezimet yollarını yaşıyor şikeyi kaşıyor kaşıdıkça batıyor bir soru Trabzon'a gelen onca aç göz Başkan yönetim varken sanki tek sorun şike Anadolu klüplerinin sorunu kısa öz başkanlar İstanbul'da ticarette transfer tam bir hırsızlık yolu futbolcular başarı olmayınca daha rahat sitresiz taraftar sahi o nerede çok yakında belgesellerde ...........
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