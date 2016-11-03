Konyaspor, Braga'da siftah peşinde

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Portekiz'in Braga takımıyla karşılaşıyor.

Braga kentindeki Municipal de Braga Stadı'nda TSİ 23.05'te başladı. Maçı Romanya Futbol Federasyonundan Alexandru Tudor yönetiyor. Tudor'un yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Vladimir Urzica üstleniyor Cristian Orbulet'in dördüncü hakem olacağı maçta, ilave yardımcı hakem olarak Cristian Balaj ve Istvan Kovacs görev alıyor.

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Braga deplasmanında bu kulvardaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e sahasında 1-0, ikinci karşılaşmasında Belçika ekibi Gent'e deplasmanda 2-0 yenildi. Grubun 3. maçında saha ve seyircisi önünde Braga'yla 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanını aldı.

RANGELOV'UN CEZASI BİTTİ

Atiker Konyaspor'da İsviçre ekibi Luzern'de forma giydiği dönemde 2012 yılında Belçika'nın Genk takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Dimitar Rangelov, grubun 4. maçında Portekiz temsilcisi karşısında forma giyebilecek.

Rumen futbolcu Ioan Hora takımla çalışmalarda yer alırken, sakatlığı süren Vukovic'in ise kadroda olmayacağı öğrenildi

PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un da bulunduğu H Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:



Takımlar O G B M A Y Av P

Shakhtar Donetsk 3 3 0 0 8 0 8 9

Gent 3 1 1 1 3 6 -3 4

Braga 3 0 2 1 2 4 -2 2

Atiker Konyaspor 3 0 1 2 1 4 -3 1







İLK 11'LER

Braga: Lima, Golano, Velazquez, Rosic, Balano, Horta, Mauro, Vukcevic, Fonte, Eduardo, Hassan

Konyaspor: Serkan, Uslu, Turan, Bardakçı, Skubic, Jonsson, Volkan, Amir, Meha, Milosevic, Rangelov