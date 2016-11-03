 Konyaspor, Braga deplasmanında – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Konyaspor, Braga deplasmanında

    Konyaspor, Braga deplasmanında

    Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda Portekiz'in Braga takımıyla karşılaşacak.

    Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda Portekiz'in Braga takımıyla karşılaşacak.
    Braga kentindeki Municipal de Braga Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonundan Alexandru Tudor yönetecek. Tudor'un yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Vladimir Urzica üstlenecek. Cristian Orbulet'in dördüncü hakem olacağı maçta, ilave yardımcı hakem olarak Cristian Balaj ve Istvan Kovacs görev alacak.

    Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Braga deplasmanında bu kulvardaki ilk galibiyetini almak istiyor.

    Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e sahasında 1-0, ikinci karşılaşmasında Belçika ekibi Gent'e deplasmanda 2-0 yenildi. Grubun 3. maçında saha ve seyircisi önünde Braga'yla 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanını aldı.

    Rangelov'un cezası bitti

    Atiker Konyaspor'da İsviçre ekibi Luzern'de forma giydiği dönemde 2012 yılında Belçika'nın Genk takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Dimitar Rangelov, grubun 4. maçında Portekiz temsilcisi karşısında forma giyebilecek.

    Rumen futbolcu Ioan Hora takımla çalışmalarda yer alırken, sakatlığı süren Vukovic'in ise kadroda olmayacağı öğrenildi.

    Atiker Konyaspor'un, Braga mücadelesine çıkması beklenen 11'i şöyle:

    Serkan Kırıntılı, Douglas, Ali Turan, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Rangelov, Bajic.

    Puan durumu

    UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un da bulunduğu H Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:


    Takımlar O G B M A Y Av P
    Shakhtar Donetsk 3 3 0 0 8 0 8 9
    Gent 3 1 1 1 3 6 -3 4
    Braga 3 0 2 1 2 4 -2 2
    Atiker Konyaspor 3 0 1 2 1 4 -3 1

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:58
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