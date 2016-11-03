Kadıköy'den çıkış yok!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi.

MOUSSA SOW'DAN İNANILMAZ GOL

Ülker Stadı'nda oynanan ve Milorad Mazic'in düdük çaldığı karşılaşmaya Fenerbahçe adeta golle başladı.Sarı-lacivertliler, henüz 2'inci dakikada Moussa Sow'un röveşatasıyla Manchester United ağlarını salladı. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında Blind ve Rojo'nun markajı altında röveşata vuruşunu yapan Senegalli golcü skoru 1-0'a getirdi.

SAHA KARIŞTI! IBRAHIMOVIC VE KJAER

Manchester United'da sakatlanan Paul Pogba, 30. dakikada yerini Ibrahimovic'e bıraktı. Ibrahimovic oyuna girdikten sonra agresif görüntüsüyle dikkat çekti. Bir pozisyonda Kjaer'le gerginlik yaşayan Ibrahimovic, Danimarkalı stoperin boynunu sıktı.

Sırp hakem bu pozisyonda Ibra'yı boş geçip, kalesini terk edip kavgayı ayırmayı çalışan Volkan Demirel'e kartını gösterdi. Fenerbahçe soyunma odasına Sow'un golüyle 1-0 önde girdi.

JEREMAIN LENS FRİKİKTEN AVLADI

Fenerbahçe, 59. dakikada Manchester United karşısında Jeremain Lens'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hollandalı yıldız, etkili bir vuruşla De Gea'yı avlamayı başardı.

EMENIKE FIRSATLARI HARCADI

Skoru 2-0'a getirmenin özgüveniyle saldıran Advocaat'ın ekibi Manchester United kalesinde 3'üncü golü bulabileceği pozisyonlar yakaladı. 68'de Volkan Şen'in yerine oyuna giren Emenike, biri karşı karşıya olmak üzere 2 net gol fırsatını harcadı.



ROONEY'DEN TESELLİ GOLÜ

Fenerbahçe 3. golü bulamayıca Manchester United'a maça ortak olma şansı doğdu. 'Kırmızı Şeytanlar' 89. dakikada Rooney ile farkı 1'e indiren golü buldu. Bu gol İngiliz ekibini beraberlik için ümitlendirse de Fenerbahçe kalan dakikalarda kalesini gole kapadı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı.



Grubun diğer maçında Zorya Luhansk sahasında Feyenoord'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe 4. hafta sonunda 7 puanla liderliğe yükselirken, Manchester United 6 puanla üçüncü sıraya geriledi. F.Bahçe'ye aynı puana sahip Feyenoord averajla haftayı ikinci sırada tamamladı.



STAT: Ülker

HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Volkan Şen, Sow

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Darmian, Rojo, Blind, Shaw, Schneiderlin, Herrera, Pogba (Dk. 30 Ibrahimovic), Rashford, Martial, Rooney

GOL: Dk. 2 Sow (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Schneiderlin, Dk. 18 Herrera (Manchester United), Dk. 43 Volkan Demirel (Fenerbahçe)