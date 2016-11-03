Haydi zafere
Avrupa Ligi’nde Atiker Konya bugün Braga deplasmanında ‘olmak ya da olmamak’ maçına çıkıyor. Rangelov’un cezası bitti. L Grubu'nda 4 puanı bulunan Osmanlıspor, lider durumdaki Villarreal'e konuk olacak. Mehmet Güven, Koray, Diabate ve Lawal yok.
Kupa 2'de ülkemizi temsil eden Atiker Konyaspor, 3 maç sonunda 1 puan alabilmişti. Teknik direktör Aykut Kocaman ve öğrencileri bugün 23.05'te başlayacak karşılaşmada Braga deplasmanında 3 puan arayacak. Yeşil-beyazlı ekipte forvet Dimitar Rangelov'un 3 maçlık cezası sona erdi. Kocaman'ın tecrübeli golcüyü bugün 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Stoper Vukovic'in ise sakatlığı devam ediyor. Konyaspor onun yokluğunu çok arıyor. Municipal Stadı'ndaki maçın akemi Alexandru Tudor.
Osmanlıspor, bugün 23.05'te kritik Villarreal deplasmanına çıkıyor. Ankara'da 2-0 öne geçtiği maçta rakibine yakalanan ve 2-2 berabere kalan temsilcimiz bugün planlarını en azından puan için yaptı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay "Gruptaki en önemli maça çıkıyoruz. Kazanmamız halinde ilk 2 garanti olur. Mağlubiyet halinde şansımız devam eder. Buradan en kötü beraberlikle ayrılmak istiyoruz" dedi. Kırmızı kart cezalısı Mehmet Güven'in haricinde Koray, Diabate ve Lawal da sakat.
Osmanlıspor, bugün 23.05'te kritik Villarreal deplasmanına çıkıyor. Ankara'da 2-0 öne geçtiği maçta rakibine yakalanan ve 2-2 berabere kalan temsilcimiz bugün planlarını en azından puan için yaptı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay "Gruptaki en önemli maça çıkıyoruz. Kazanmamız halinde ilk 2 garanti olur. Mağlubiyet halinde şansımız devam eder. Buradan en kötü beraberlikle ayrılmak istiyoruz" dedi. Kırmızı kart cezalısı Mehmet Güven'in haricinde Koray, Diabate ve Lawal da sakat.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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isminiz Sezonu kapatsin
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