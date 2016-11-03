 Haydi zafere – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Haydi zafere

    Haydi zafere

    Avrupa Ligi’nde Atiker Konya bugün deplasmanında ‘olmak ya da olmamak’ maçına çıkıyor. Rangelov’un cezası bitti. L Grubu'nda 4 puanı bulunan , lider durumdaki 'e konuk olacak. Mehmet Güven, Koray, Diabate ve Lawal yok.

    Kupa 2'de ülkemizi temsil eden Atiker Konyaspor, 3 maç sonunda 1 puan alabilmişti. Teknik direktör Aykut Kocaman ve öğrencileri bugün 23.05'te başlayacak karşılaşmada Braga deplasmanında 3 puan arayacak. Yeşil-beyazlı ekipte forvet Dimitar Rangelov'un 3 maçlık cezası sona erdi. Kocaman'ın tecrübeli golcüyü bugün 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Stoper Vukovic'in ise sakatlığı devam ediyor. Konyaspor onun yokluğunu çok arıyor. Municipal Stadı'ndaki maçın akemi Alexandru Tudor.

    , bugün 23.05'te kritik Villarreal deplasmanına çıkıyor. Ankara'da 2-0 öne geçtiği maçta rakibine yakalanan ve 2-2 berabere kalan temsilcimiz bugün planlarını en azından puan için yaptı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay "Gruptaki en önemli maça çıkıyoruz. Kazanmamız halinde ilk 2 garanti olur. Mağlubiyet halinde şansımız devam eder. Buradan en kötü beraberlikle ayrılmak istiyoruz" dedi. Kırmızı kart cezalısı Mehmet Güven'in haricinde Koray, Diabate ve Lawal da sakat.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:11
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