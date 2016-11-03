Emenike krizi

Fenerbahçe'nin Maçın bitiş düdüğünden kısa bir süre sonra soyunma odasına giden Emenike, üstünü değiştirdikten sonra arkadaşlarından yaklaşık 45 dakika önce stadı terketti. Emenike Manchester United maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve 2 karşı karşıya pozisyonda fırsatları harcamıştı.



OZAN: "2-3 GÜNE KOŞULARA BAŞLIYORUM"

Emenike'nin ardından sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda bulunmayan Ozan Tufan ve Uygar Mert Zeybek stattan ayrıldı. Ozan Tufan sağlık durumu ile ilgili soruya, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. 2-3 gün sonra koşulara başlayacağım" cevabını verdi.



FUTBOLCULAR ÇOCUKLARIYLA ÇIKTI

Maç sonunda galibiyetin getirdiği mutluluk hakimdi. Statta taraftarlar takımı tribüne çağırırken, soyunma odasında da büyük sevinç yaşandı. Kaptan Volkan Demirel stattan kızı ile birlikte ayrılırken, V. Persie ise oğlu ile birlikte çıktı.