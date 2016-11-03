 CANLI | Fenerbahçe - Manchester United – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    CANLI | Fenerbahçe - Manchester United

    CANLI | Fenerbahçe - Manchester United

    Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde Manchester United’ı konuk ediyor. İlk maçın hesabını kapatmak isteyen Kanarya, galip gelirse iddiasını sürdürecek.

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında bugün İngiltere'nin Manchester United'ı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 21.00'deki maçı Sırp hakem Milorad Mazic yönetiyor. Müsabaka, TRT 1'den ekranlara geliyor. İngiliz ekibini devirerek iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 mağlup etti. Gruptaki 3. maçında deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe, lider gittiği İngiltere'den grup üçüncüsü olarak dönmüştü.

    STAT: ÜLKER
    SAAT: 21.00
    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Volkan Şen, Sow.
    MANCHESTER UNITED: De Gea, Darmian, Rojo, Blind, Shaw, Schneiderlin, Herrera, Rashford, Pogba, Martial, Rooney.

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:48
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