Advocaat'tan Van Persie açıklaması
Teknik direktör Dick Advocaat, sürpriz bir kararla Fenerbahçe'nin gol silahı Robin Van Persie'yi, Kadıköy'de oynanacak Manchester United maçı ilk 11'ine dahil etmedi.
Old Trafford'daki maçta sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Hollandalı yıldız, Kadıköy'deki maçta yerini Moussa Sow'a kaptırdı. Van Persie bu maça yedekler arasında başlarken teknik direktör Advocaat bu tercihini maçtan önce değerlendirdi. Advocaat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada golcü oyuncunun yedek kalmasıyla ilgili, "En güçlü kadromuzla sahaya çıkıyoruz. Van Persie sakat değil. Van Persie ile aramızda konuştuk, haftada 2 kez oynatmamanın doğru olacağını düşündük. Onu Akhisar maçı için korumak daha iyi olur diye karar verdik." ifadelerini kullandı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:40
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Toplam 1
Yorum
Fırtına Bence Şenol Hoca Çok Özel Hazırlar Oyuncularını,İşimiz Harbiden Zor Galatasaraya Benzemez Beşiktaş.Beraberlik Alırsak Süper Olur.
- CANLI | Fenerbahçe - Manchester United
Toplam 6
Yorum
isminiz Vay helal sana beşiktaşklı kardeşim işte böyle birlik olursak türk futbolu gelişir
- CANLI | Fenerbahçe - Manchester United
Toplam 6
Yorum
Aydın Sow un maçı degiki bu maç yaa off
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