 Advocaat'tan Van Persie açıklaması – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    'tan açıklaması

    Advocaat'tan Van Persie açıklaması

    Teknik direktör Dick , sürpriz bir kararla Fenerbahçe'nin gol silahı Robin 'yi, Kadıköy'de oynanacak Manchester United maçı ilk 11'ine dahil etmedi.

    Old Trafford'daki maçta sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Hollandalı yıldız, Kadıköy'deki maçta yerini Moussa Sow'a kaptırdı. bu maça yedekler arasında başlarken teknik direktör bu tercihini maçtan önce değerlendirdi. Advocaat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada golcü oyuncunun yedek kalmasıyla ilgili, "En güçlü kadromuzla sahaya çıkıyoruz. Van Persie sakat değil. Van Persie ile aramızda konuştuk, haftada 2 kez oynatmamanın doğru olacağını düşündük. Onu Akhisar maçı için korumak daha iyi olur diye karar verdik." ifadelerini kullandı.

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:40
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