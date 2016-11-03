Advocaat'tan Van Persie açıklaması

Old Trafford'daki maçta sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Hollandalı yıldız, Kadıköy'deki maçta yerini Moussa Sow'a kaptırdı. Van Persie bu maça yedekler arasında başlarken teknik direktör Advocaat bu tercihini maçtan önce değerlendirdi. Advocaat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada golcü oyuncunun yedek kalmasıyla ilgili, "En güçlü kadromuzla sahaya çıkıyoruz. Van Persie sakat değil. Van Persie ile aramızda konuştuk, haftada 2 kez oynatmamanın doğru olacağını düşündük. Onu Akhisar maçı için korumak daha iyi olur diye karar verdik." ifadelerini kullandı.