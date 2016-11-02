 İşte 4. hafta programı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    İşte 4. hafta programı

    İşte 4. hafta programı

    Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın 12 grupta 24 maç yapılacak.

    İlk 3 maçında topladığı 4 puanla A Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

    L Grubu'nda 4 puanla üçüncülükte bulunan Osmanlıspor, İspanya'da Villarreal deplasmanına çıkacak. El Madrigal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 23.05'te oynanacak.

    Atiker Konyaspor ise 3 haftada elde ettiği bir puanla son sırada yer aldığı H Grubu'nda Portekiz'in Braga ekibine konuk olacak. İki takım arasında TSİ 23.05'te başlayacak mücadeleye Municipal Stadı ev sahipliği yapacak.

    Türk hakem Hüseyin Göçek, Fransız ekibi Nice'in Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlayacağı I Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

    Avrupa Ligi'nde dördüncü haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

    19.00 Astana (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)

    21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Young Boys (İsviçre)

    21.00 Gebele (Azerbaycan) - Saint-Etienne (Fransa)

    21.00 Anderlecht (Belçika) - Mainz 05 (Almanya)

    21.00 Zenit (Rusya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)

    21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - AZ Alkmaar (Hollanda)

    21.00 Austria Wien (Avusturya) - Roma (İtalya)

    21.00 Astra (Romanya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)

    21.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Genk (Belçika)

    21.00 Sassuolo (İtalya) - Rapid Wien (Avusturya)

    21.00 Fenerbahçe (Türkiye) - Manchester United (İngiltere)

    21.00 Zorya (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

    23.05 Ajax (Hollanda) - Celta (İspanya)

    23.05 Panathinaikos (Yunanistan) - Standard Liege (Belçika)

    23.05 Gent (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    23.05 Braga (Portekiz) - Atiker Konyaspor (Türkiye)

    23.05 Schalke 04 (Almanya) - Krasnodar (Rusya)

    23.05 Nice (Fransa) - Salzburg (Avusturya)

    23.05 Fiorentina (İtalya) - Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti)

    23.05 PAOK (Yunanistan) - Karabağ (Azerbaycan)

    23.05 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)

    23.05 Southampton (İngiltere) - Inter (İtalya)

    23.05 Zürih (İsviçre) - Steaua Bükreş (Romanya)

    23.05 Villarreal (İspanya) - Osmanlıspor (Türkiye)

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:00
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