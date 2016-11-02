İşte 4. hafta programı

İlk 3 maçında topladığı 4 puanla A Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

L Grubu'nda 4 puanla üçüncülükte bulunan Osmanlıspor, İspanya'da Villarreal deplasmanına çıkacak. El Madrigal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 23.05'te oynanacak.

Atiker Konyaspor ise 3 haftada elde ettiği bir puanla son sırada yer aldığı H Grubu'nda Portekiz'in Braga ekibine konuk olacak. İki takım arasında TSİ 23.05'te başlayacak mücadeleye Municipal Stadı ev sahipliği yapacak.

Türk hakem Hüseyin Göçek, Fransız ekibi Nice'in Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlayacağı I Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

Avrupa Ligi'nde dördüncü haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

19.00 Astana (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Young Boys (İsviçre)

21.00 Gebele (Azerbaycan) - Saint-Etienne (Fransa)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Mainz 05 (Almanya)

21.00 Zenit (Rusya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - AZ Alkmaar (Hollanda)

21.00 Austria Wien (Avusturya) - Roma (İtalya)

21.00 Astra (Romanya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)

21.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Genk (Belçika)

21.00 Sassuolo (İtalya) - Rapid Wien (Avusturya)

21.00 Fenerbahçe (Türkiye) - Manchester United (İngiltere)

21.00 Zorya (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

23.05 Ajax (Hollanda) - Celta (İspanya)

23.05 Panathinaikos (Yunanistan) - Standard Liege (Belçika)

23.05 Gent (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.05 Braga (Portekiz) - Atiker Konyaspor (Türkiye)

23.05 Schalke 04 (Almanya) - Krasnodar (Rusya)

23.05 Nice (Fransa) - Salzburg (Avusturya)

23.05 Fiorentina (İtalya) - Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti)

23.05 PAOK (Yunanistan) - Karabağ (Azerbaycan)

23.05 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)

23.05 Southampton (İngiltere) - Inter (İtalya)

23.05 Zürih (İsviçre) - Steaua Bükreş (Romanya)

23.05 Villarreal (İspanya) - Osmanlıspor (Türkiye)