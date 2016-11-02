İşte 4. hafta programı
Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın 12 grupta 24 maç yapılacak.
L Grubu'nda 4 puanla üçüncülükte bulunan Osmanlıspor, İspanya'da Villarreal deplasmanına çıkacak. El Madrigal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 23.05'te oynanacak.
Atiker Konyaspor ise 3 haftada elde ettiği bir puanla son sırada yer aldığı H Grubu'nda Portekiz'in Braga ekibine konuk olacak. İki takım arasında TSİ 23.05'te başlayacak mücadeleye Municipal Stadı ev sahipliği yapacak.
Türk hakem Hüseyin Göçek, Fransız ekibi Nice'in Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlayacağı I Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.
Avrupa Ligi'nde dördüncü haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
19.00 Astana (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Young Boys (İsviçre)
21.00 Gebele (Azerbaycan) - Saint-Etienne (Fransa)
21.00 Anderlecht (Belçika) - Mainz 05 (Almanya)
21.00 Zenit (Rusya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)
21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - AZ Alkmaar (Hollanda)
21.00 Austria Wien (Avusturya) - Roma (İtalya)
21.00 Astra (Romanya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)
21.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Genk (Belçika)
21.00 Sassuolo (İtalya) - Rapid Wien (Avusturya)
21.00 Fenerbahçe (Türkiye) - Manchester United (İngiltere)
21.00 Zorya (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
23.05 Ajax (Hollanda) - Celta (İspanya)
23.05 Panathinaikos (Yunanistan) - Standard Liege (Belçika)
23.05 Gent (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.05 Braga (Portekiz) - Atiker Konyaspor (Türkiye)
23.05 Schalke 04 (Almanya) - Krasnodar (Rusya)
23.05 Nice (Fransa) - Salzburg (Avusturya)
23.05 Fiorentina (İtalya) - Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti)
23.05 PAOK (Yunanistan) - Karabağ (Azerbaycan)
23.05 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)
23.05 Southampton (İngiltere) - Inter (İtalya)
23.05 Zürih (İsviçre) - Steaua Bükreş (Romanya)
23.05 Villarreal (İspanya) - Osmanlıspor (Türkiye)
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:00
- Şenol Güneş: "Favoriden 4 puan aldık"
Toplam 6
Yorum
Vincent Herkesten 4 er puan alacaz inşallah
- Luis Cavanda’yı da yedi
Toplam 4
Yorum
neoplan ne gudubet bi adammışın kurtulamıyoz senden
- Ne iş UEFA!
Toplam 4
Yorum
Ersin Fenerbahçe yi katletme görevi verilince ben bunu yapamam Türklerin yoğun yaşadığı berlin de oturuyorum demiş UEFA da hakemi değiştirmiş
İşte 4. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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