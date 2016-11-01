 UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    UEFA'dan 'e görev

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

    FIFA kokartlı hakem , Nice-Salzburg maçını yönetecek

    FIFA kokartlı hakem , UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 3 Kasım 2016 Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nice şehrindeki Nice Stadı'nda TSİ 23.05'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

    Serkan Ok'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mete Kalkavan ve Tolga Özkalfa olacak.

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:26
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