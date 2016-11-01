UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Nice-Salzburg maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 3 Kasım 2016 Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nice şehrindeki Nice Stadı'nda TSİ 23.05'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.
Serkan Ok'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mete Kalkavan ve Tolga Özkalfa olacak.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 18:26
- Altyapı coştu: 5 maç 19 gol
Toplam 7
Yorum
@Ahmet.61 Biz anca yetiştiririz sonra süperligdeki takımlar alır oynatır...
- O söylentiler boş çıktı
Toplam 9
Yorum
GFB YAKACAKSIN BÖYLE TARAFTARLARI GERÇİ BJK TARAFTARLAR GEREĞİNİ YAPARLAR.
- Eren niye gol atamıyor?
Toplam 10
Yorum
BJK Çakma Yıldızı Amma da Abarttınız Biz Demiştik Bunlar Gelir Geçer Diye :)
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