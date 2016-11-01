Hakem değişti: Maçı Milorad Mazic yönetecek!
Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz temsilcisiyle 3 Kasım Perşembe günü yapacağı maçı Alman hakem Grafe yerine Sırbistan Futbol Federasyonundan Mazic yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe'nin İngiliz takımı Manchester United'la 3 Kasım Perşembe günü yapacağı maçın hakemleri değişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce Almanya Futbol Federasyonundan Manuel Grafe'nin yöneteceği açıklanan maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic'in görev alacağı ifade edildi.
Açıklamada değişiklik sebebi açıklanmazken, Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacağı belirtildi. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlerinin ise Danilo Grujic ve Nenad Djokic olacağı kaydedildi.
Fenerbahçe ile Manchester United arasında Ülker Stadı'ndaki maç 21.00'de başlayacak.
Mazic, Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz deplasmanında Benfica ile 1-1 berabere kaldığı maçta düdük çalmıştı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:16
- Mario Gomez zirvesi
Toplam 12
Yorum
gorkem seneyekii olması gereken takım 26 kişilik kadro..11:muslera-cavanda-serdar-astori-carole-mvilla-tolga-sneijder-bruma-sinan-eren YEDEKLER:cenk-denayer-emre tasdemir-selcuk-podolski-josue-Cedric Bakambu KALANLAR:eray-semih-koray-de jong-yasin-sabri-linnes-Kubilay Kanatsizkus..
- Seni çok geç tanıdım
Toplam 17
Yorum
Ö.h. Bu adam antöner değil traktör
- Yasin kendini kapıda buldu
Toplam 28
Yorum
kartal gücünüz garibanlara yetiyor hadi malum kimselerede yapın görelim
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