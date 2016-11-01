Hakem değişti: Maçı Milorad Mazic yönetecek!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe'nin İngiliz takımı Manchester United'la 3 Kasım Perşembe günü yapacağı maçın hakemleri değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce Almanya Futbol Federasyonundan Manuel Grafe'nin yöneteceği açıklanan maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic'in görev alacağı ifade edildi.

Açıklamada değişiklik sebebi açıklanmazken, Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacağı belirtildi. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlerinin ise Danilo Grujic ve Nenad Djokic olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe ile Manchester United arasında Ülker Stadı'ndaki maç 21.00'de başlayacak.

Mazic, Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz deplasmanında Benfica ile 1-1 berabere kaldığı maçta düdük çalmıştı.