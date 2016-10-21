Mou'dan F.Bahçe sözleri
Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho maç sonu konuştu.
Defansif olarak F.Bahçe'nin iyi olduğunu dile getiren Mourinho; "Fenerbahçe iyi bir defansif planla geldi. İki stoperin fizik olarak da güçlü olduğunu biliyorduk ama ilk golü attıktan sonra oyun bizim için açıldı. Sonrasında da devamı geldi."
'F.BAHÇE'NİN FİKSTÜR AVANTAJI VAR'
"Zorya da sadece bir puana sahip onlar da güzel maçlar oynayabilir. Grupta hiçbir şey garanti değil. Fenerbahçe ile bir maçımız daha olacak. Fener evinde iki maç oynayacak. Dolayısıyla F.Bahçe'nin fikstür avantajı var."
"POGBA DAHA İYİYE GİDİYOR"
İngiliz ekibinin yıldızı Pogba'nın performansını değerlendiren Portekizli teknik adam, "Medya genelde 48 saat önce kötüydü sonra iyi bir futbolcu oldu gibi yorumlar yapıyor. Öyle değil. Gerçek olan İtalyan ligi iyi bir lig. Bizim ligimiz çok farklı. Pogba kendine güvenen bir çocuk. Depresyonda olduğu söyleniyordu öyle bir şey yok. Bence daha iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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