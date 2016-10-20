 Tek yürek tek bilek – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Tek yürek tek bilek

    Tek yürek tek bilek

    Avrupa Ligi’nde Osmanlı, bugün lider ’i devirip zirveyi hedefliyor. İlk iki maçı kaybeden Konya ise iddiasını sürdürmek için ’yı yenmek zorunda.

    OSMANLI-VİLLARREAL
    L Grubu'nda ilk maçında evinde S.Bükreş'i 2-0'la geçen, deplasmanda Zürih'e 2-1 yenilen Osmanlı, İspanya'nın Villarreal takımını 20.00'de ağırlayacak. Osmanlı 3 puanla 3., grubun favorisi Villarreal ise 4 puanla zirvede. Bu sezon Avrupa Ligi'nde, elemeler dahil evinde 4 maçı da gol yemeden kazanan temsilcimiz, 2014-2015'te Bursa'da oynayan Bakambu'yu kadrosunda barındıran 'e karşı serisini korumaya çalışacak.

    ATİKER KONYA-BRAGA
    Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konya, H Grubu'nda S.Donetsk ve Gent yenilgileriyle şansını zora soktu. Yeşil-beyazlılar bu kupada geçen sezon olaylı F.Bahçe maçı sonrası çeyrek finale yükselen Braga karşısında ilk galibiyetini alıp şansını sürdürmek istiyor. Konya'nın grupta 1 puanla 3. sıradaki rakibiyle randevusu 20.00'de.

    AKÇAY UMUTLU
    Osmanlıspor Teknik Direktörü M.Reşit Akçay, basın toplantısında rakiplerine meydan okudu. Akçay, "'da namağlup ve Avrupa Ligi'nde favori bir ekol ile karşılaşacağız. Tempomuz iyi olmasa da belli bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum. İyi bir duruş göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.

    'HESAP ZAMANI'
    Aykut Kocaman, ilk iki maça oranla maçında tecrübe açısından daha iyi konumda olduklarını belirtti. Kocaman, "Puan açısından en uygun şartların olduğu maç gibi görünüyor. Eğer bunu başarırsak, ciddi anlamda hesap yapma şansına sahip olacağız ve özgüven de sağlayacak" dedi.

    BRAGA'YA MESNEVİ
    Braga, Konya'ya gelişinde hoş bir sürprizle karşılaştı. Portekiz kafilesini Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak ve protokol müdürü Gürkan Teoman karşıladı. Ak, Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro'ya Hz. Mevlana'nın İngilizce Mesnevi'sini hediye etti. Kafile, daha sonra otele geçti.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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