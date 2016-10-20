Tek yürek tek bilek
Avrupa Ligi’nde Osmanlı, bugün lider Villarreal’i devirip zirveyi hedefliyor. İlk iki maçı kaybeden Konya ise iddiasını sürdürmek için Braga’yı yenmek zorunda.
OSMANLI-VİLLARREAL
L Grubu'nda ilk maçında evinde S.Bükreş'i 2-0'la geçen, deplasmanda Zürih'e 2-1 yenilen Osmanlı, İspanya'nın Villarreal takımını 20.00'de ağırlayacak. Osmanlı 3 puanla 3., grubun favorisi Villarreal ise 4 puanla zirvede. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde, elemeler dahil evinde 4 maçı da gol yemeden kazanan temsilcimiz, 2014-2015'te Bursa'da oynayan Bakambu'yu kadrosunda barındıran Villarreal'e karşı serisini korumaya çalışacak.
ATİKER KONYA-BRAGA
Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konya, H Grubu'nda S.Donetsk ve Gent yenilgileriyle şansını zora soktu. Yeşil-beyazlılar bu kupada geçen sezon olaylı F.Bahçe maçı sonrası çeyrek finale yükselen Braga karşısında ilk galibiyetini alıp şansını sürdürmek istiyor. Konya'nın grupta 1 puanla 3. sıradaki rakibiyle randevusu 20.00'de.
AKÇAY UMUTLU
Osmanlıspor Teknik Direktörü M.Reşit Akçay, basın toplantısında rakiplerine meydan okudu. Akçay, "La Liga'da namağlup ve Avrupa Ligi'nde favori bir ekol ile karşılaşacağız. Tempomuz iyi olmasa da belli bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum. İyi bir duruş göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.
'HESAP ZAMANI'
Aykut Kocaman, ilk iki maça oranla Braga maçında tecrübe açısından daha iyi konumda olduklarını belirtti. Kocaman, "Puan açısından en uygun şartların olduğu maç gibi görünüyor. Eğer bunu başarırsak, ciddi anlamda hesap yapma şansına sahip olacağız ve özgüven de sağlayacak" dedi.
BRAGA'YA MESNEVİ
Braga, Konya'ya gelişinde hoş bir sürprizle karşılaştı. Portekiz kafilesini Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak ve protokol müdürü Gürkan Teoman karşıladı. Ak, Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro'ya Hz. Mevlana'nın İngilizce Mesnevi'sini hediye etti. Kafile, daha sonra otele geçti.
L Grubu'nda ilk maçında evinde S.Bükreş'i 2-0'la geçen, deplasmanda Zürih'e 2-1 yenilen Osmanlı, İspanya'nın Villarreal takımını 20.00'de ağırlayacak. Osmanlı 3 puanla 3., grubun favorisi Villarreal ise 4 puanla zirvede. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde, elemeler dahil evinde 4 maçı da gol yemeden kazanan temsilcimiz, 2014-2015'te Bursa'da oynayan Bakambu'yu kadrosunda barındıran Villarreal'e karşı serisini korumaya çalışacak.
ATİKER KONYA-BRAGA
Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konya, H Grubu'nda S.Donetsk ve Gent yenilgileriyle şansını zora soktu. Yeşil-beyazlılar bu kupada geçen sezon olaylı F.Bahçe maçı sonrası çeyrek finale yükselen Braga karşısında ilk galibiyetini alıp şansını sürdürmek istiyor. Konya'nın grupta 1 puanla 3. sıradaki rakibiyle randevusu 20.00'de.
AKÇAY UMUTLU
Osmanlıspor Teknik Direktörü M.Reşit Akçay, basın toplantısında rakiplerine meydan okudu. Akçay, "La Liga'da namağlup ve Avrupa Ligi'nde favori bir ekol ile karşılaşacağız. Tempomuz iyi olmasa da belli bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum. İyi bir duruş göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.
'HESAP ZAMANI'
Aykut Kocaman, ilk iki maça oranla Braga maçında tecrübe açısından daha iyi konumda olduklarını belirtti. Kocaman, "Puan açısından en uygun şartların olduğu maç gibi görünüyor. Eğer bunu başarırsak, ciddi anlamda hesap yapma şansına sahip olacağız ve özgüven de sağlayacak" dedi.
BRAGA'YA MESNEVİ
Braga, Konya'ya gelişinde hoş bir sürprizle karşılaştı. Portekiz kafilesini Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak ve protokol müdürü Gürkan Teoman karşıladı. Ak, Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro'ya Hz. Mevlana'nın İngilizce Mesnevi'sini hediye etti. Kafile, daha sonra otele geçti.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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